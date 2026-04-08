David Schwimmer findet: Kanye hat keine Plattform verdient

David Schwimmer (59) hat sich jetzt über Instagram deutlich gegen Kanye West (48) positioniert und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Der Friends-Star lobte ausdrücklich die Unternehmen Pepsi, PayPal und Diageo, die ihre Sponsorenverträge mit dem Wireless Festival in London beendet haben, nachdem bekannt wurde, dass der Rapper dort als Headliner auftreten soll. "Es ist großartig zu sehen, dass Unternehmen moralische Klarheit zeigen", schrieb David in seinem Post. Er sei froh, dass diese Firmen sich entschieden hätten, keinem Künstler eine Plattform zu geben, der zu einem der "bekanntesten hasserfüllten Hetzer der Welt" geworden sei.

Der Schauspieler erinnerte in seinem Statement daran, dass Kanye noch vor wenigen Monaten einen Nazi-Song veröffentlicht und T-Shirts mit Hakenkreuzen verkauft hatte: "Denkt daran: Ye hat sich schon früher entschuldigt, nur um diese Entschuldigung wieder zurückzunehmen und seinen virulenten Hass auf Juden zu bekräftigen." Davids Meinung nach sei die Entschuldigung, die Kanye kürzlich als bezahlte Anzeige im Wall Street Journal veröffentlichte, lediglich Teil einer PR-Strategie gewesen, um die Öffentlichkeit vor seiner geplanten Rückkehr auf die Bühne zu beruhigen. Wie Hollywood Reporter berichtet, kritisierte David zudem Künstler wie Travis Scott (34) und Lauryn Hill (50), die Kanye kürzlich bei seinen Shows im SoFi Stadium in Kalifornien unterstützt hatten. Keiner von ihnen habe sich jemals öffentlich von Kanyes antisemitischen Äußerungen distanziert.

David fordert in seinem Instagram-Post konkrete Schritte, bevor Kanye wieder große Festivalbühnen erobern sollte. Der Schauspieler schlägt vor, der Rapper solle umstrittene Songs offiziell zurückziehen und das Gespräch mit jüdischen Gemeinden und Künstlern suchen. Außerdem regt er an, einen Teil der Gage vom Wireless-Auftritt an jüdische Organisationen im Vereinigten Königreich zu spenden. "Ich glaube an Vergebung, aber dazu gehört viel mehr als das", schrieb David. Solange Kanye nicht unter Beweis stelle, dass er bereit sei, das Vertrauen seiner Fans wiederherzustellen, solle er keine Auftrittsplattform erhalten. "Ihm eine Bühne zu geben, würde bedeuten, stillschweigend mit dem einverstanden zu sein, was diese Unternehmen als falsch, unethisch und unmoralisch erkennen."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rapper Kanye West und Schauspieler David Schwimmer

Anzeige Anzeige

Instagram / ye Rapper Kanye West im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Schauspieler