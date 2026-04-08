Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet ihr zweites Kind

Stefanie Kloß (41) und ihr Partner Thomas Stolle (42) erwarten erneut Nachwuchs. Die Silbermond-Sängerin verkündete die freudige Nachricht jetzt auf Instagram, wo die Band am Mittwoch ein Foto von ihr postete, auf dem ihr deutlich sichtbarer Babybauch zu sehen ist. Auf der Aufnahme sitzt die Musikerin entspannt in der Sonne und balanciert ein leeres Glas auf ihrer Babykugel, während sie mit der anderen Hand einen Strohhalm umfasst. Ihr Blick wandert mit leicht hochgezogener Augenbraue und einem kritischen Gesichtsausdruck auf etwas außerhalb des Bildrands. "Glas leer, Bauch voll", schrieb die Band humorvoll zu dem Posting und bestätigte damit offiziell die Schwangerschaft.

Für Stefanie und Thomas, der als Gitarrist ebenfalls bei Silbermond spielt, ist es das zweite gemeinsame Kind. Die beiden wurden bereits 2018 Eltern und freuen sich nun auf ihr zweites Baby. Wann genau der Nachwuchs erwartet wird und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, behalten die Musiker jedoch für sich. Auch in der Instagram-Story der Band wurde das gleiche Foto geteilt, allerdings ohne weitere Kommentare oder Details zu verraten.

Anfang Januar hatte die Band ihren Fans bereits in einem handgeschriebenen Brief mitgeteilt, dass es ihnen in ihrer "kleinen Auszeit" gut gehe. "Wir wollten euch nur wissen lassen, dass es uns in unserer kleinen Auszeit gut geht, wir aber in vielen Momenten feurig auf das schauen, was wir in 2027 mit euch vorhaben!", hieß es in dem Social-Media-Posting. Vermutlich wussten Stefanie und Thomas zu diesem Zeitpunkt bereits von der Schwangerschaft. Dass die Bandfamilie in dieser Zeit um ein weiteres Mitglied wachsen würde, konnten Fans damals noch nicht ahnen.

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Instagram / silbermond Stefanie Kloß, Sängerin von Silbermond

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Getty Images Stefanie Kloß beim Finale von The Voice of Germany

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Getty Images Die Band Silbermond