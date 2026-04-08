Liebes-Aus mit Bauer Christopher: Pauline spricht über Grund

Pauline Bieri hat sich nach der überraschenden Trennung von Christopher Krebs zu Wort gemeldet und erstmals über die Gründe für das Beziehungsaus gesprochen. In einem Video, das auf dem offiziellen Instagram-Account der Show Bauer sucht Frau veröffentlicht wurde, äußerte sich der TV-Neuling emotional zu dem Ende der Romanze mit dem Landwirt. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Video mal aufnehmen muss. [...] Ich glaube einfach, dass es für mich in Christophers Welt keinen Platz gibt. Das hat sich für mich auch noch mal in dem bestätigt, in der Art und Weise, wie Christopher die Beziehung beendet hat", erklärte Pauline und ließ damit durchblicken, dass nicht nur die Entscheidung selbst, sondern auch die Umstände der Trennung sie verletzt haben.

In einem ausführlichen Social-Media-Post ging Pauline noch weiter ins Detail und beschrieb die gemeinsame Zeit als "unglaublich intensiv". Die Hofwoche und das wirkliche Leben danach seien geprägt gewesen von tollen Erlebnissen, lustigen Momenten und Zusammenhalt. "Ich dachte wirklich, dass Christopher und ich das Gleiche möchten. Umso trauriger bin ich über die Entscheidung von Christopher, die Beziehung zu beenden und enttäuscht über die Art und Weise", schrieb sie. Trotz der Enttäuschung zeigte sich Pauline versöhnlich und wünschte ihrem Ex-Partner alles Gute für die Zukunft. Sie betonte außerdem, dankbar für die Unterstützung ihrer Fans zu sein, und kündigte an: "Und für mich gibt es jetzt nur eins, was ich tun kann: Krone richten und weitermachen!"

Auch Christopher wandte sich kurz nach Bekanntwerden der Trennung an seine Fans. In einem emotionalen Statement auf Instagram zeigte sich der Landwirt dankbar für die gemeinsame Zeit. "Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat. Die Zeit bei 'Bauer sucht Frau' und vor allem die Zeit danach mit Pauline war für mich etwas ganz Besonderes", schrieb er. Trotz aller schönen Erinnerungen habe er gemerkt, dass es als Paar langfristig nicht gepasst habe. "Ich blicke dennoch mit einem Lächeln auf das zurück, was wir hatten und nehme viele schöne Erinnerungen mit", erklärte der Brandenburger. Zudem betonte er, Pauline nur das Beste für ihre Zukunft zu wünschen und bedankte sich bei seinen Followern für die zahlreichen Nachrichten.

Anzeige Anzeige

RTL Christopher und Pauline, "Bauer sucht Frau" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Christopher Krebs und Pauline Bieri, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / christopher__krebs Pauline und Christopher von "Bauer sucht Frau", Januar 2026