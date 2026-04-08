Neue Partnerin: Pierre Littbarski bestätigt seine Scheidung

Pierre Littbarski (65) ist frisch geschieden, hat sein Herz aber schon wieder verschenkt. Das verrät der ehemalige Fußballer jetzt in einem Interview mit Bunte. Damit macht er zunächst offiziell, dass die Ehe mit seiner Frau Hitomi Koizumi gescheitert ist. Der Hauptgrund scheint auch nach über drei Jahrzehnten die Sprachbarriere zu sein. "Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin. Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert, sondern Englisch", erklärt Pierre. Dadurch sei es für beide schwierig gewesen, Probleme zu besprechen oder zu lösen. Wann genau die beiden sich getrennt haben, offenbarte er nicht.

Den Trennungsschmerz scheint der Sportler aber schon überwunden zu haben, denn er ist wieder verliebt. Stolz erzählt er, dass seine neue Partnerin Kerstin heiße und ihn sehr glücklich mache. Tatsächlich bedauere der 65-Jährige es sogar, dass die beiden nicht schon eher zusammengekommen sind. "Obwohl ich sie schon länger kenne als alle anderen zuvor", meint Pierre. Mehr ist zu seiner neuen Partnerin aber nicht bekannt und offenbar soll das fürs Erste auch so bleiben. Da der Weltmeister von 1990 aber so verliebt zu sein scheint, könnte ja bald der erste Pärchenauftritt auf dem roten Teppich folgen.

Für Pierre ist damit bereits die zweite Ehe gescheitert. Mit Hitomi war er seit 1994 verheiratet. Unmittelbar zuvor war die Ehe mit seiner ersten Frau Monika zerbrochen, mit der er seine ältesten beiden Töchter hat. Aus der Beziehung mit Hitomi entstanden zwei weitere Kinder, beides Jungs. Pierres Sohn Lucien trat sogar in Papas Fußstapfen und ist ebenfalls Fußballer. Seine Leidenschaft für den Sport hat der gebürtige Berliner also an den Nachwuchs weitergegeben – und das wohl zurecht. In Deutschland gehört er zu den Legenden des Fußballs. Pierre spielte unter anderem für den 1. FC Köln und neun Jahre in der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 1990 bei der WM in Italien als Weltmeister nach Hause fuhr.

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Imago Pierre Littbarski und Hitomi Koizumi bei den Deutschen Sportjournalistenpreisen 2019 im Hotel Grand Elysee in Hamburg

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Imago Pierre Littbarski mit seiner Frau Hitomi bei der 11 Freunde Meisterfeier 2019 in der Flora Köln

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Imago Pierre Littbarski mit Ehefrau Hitomi beim 1. FC Köln

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