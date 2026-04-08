So viel hat Citamaass mit der Abnehmspritze schon abgenommen

Influencerin Citamaass (38) hat jetzt ein Update zu ihrer Gewichtsabnahme mit der Abnehmspritze gegeben. In einem Reel auf Instagram zeigt die Social-Media-Bekanntheit stolz eine alte Hose, die mittlerweile locker an ihr sitzt. Seit Jahresbeginn nutzt Felicita Maaß die Spritze und kann nun erste Erfolge verzeichnen. "Erst mal muss ich, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich schwöre euch, ich checke es nicht. Ich sehe mich einfach wie vorher", erklärt sie ihren Followern. Wenn sie dann aber die alten Hosen anziehe, merke man den Erfolg spürbar. Die Influencerin betont ausdrücklich, dass es sich bei ihrem Beitrag nicht um Werbung handle und jeder diese Entscheidung für sich allein treffen müsse.

Nach ihrer Schwangerschaft nahm Citamaass zunächst von allein zehn Kilogramm ab, bevor es irgendwann nicht mehr weiterging und sie sogar wieder etwas zunahm. Seitdem sie die Abnehmspritze verwendet, hat sie sieben Kilogramm verloren. Zwischendurch musste sie allerdings eine fünfwöchige Pause wegen einer Operation einlegen: Felicita erfüllte sich ihren Wunsch und ließ eine Bruststraffung und Brustverkleinerung durchführen. Erst seit drei Wochen spritzt sie wieder. Die Influencerin verabreicht sich die Spritze mittlerweile in den Oberschenkel statt wie anfangs in den Bauch und passt die Dosis selbst an. Nebenwirkungen habe sie bisher keine gehabt, außer wenn sie sich schlecht ernähre. "Vorgestern habe ich mal ein Gericht von mir gegessen – Hollandaise mit Kroketten – und mir ging es richtig schlecht, ich musste mich fast übergeben", berichtet Felicita. Eine Ernährungsumstellung sei trotzdem notwendig.

Den Grund für ihre Entscheidung zur Abnehmspritze erklärt die 38-Jährige mit ihren ständigen Gelüsten nach Essen, die sie verrückt gemacht hätten. "Ich habe wirklich gedacht, mein Tag kann nur toll sein, wenn ich irgendwas Leckeres esse. Und ich schwöre euch, das ist weg", schildert sie. Es sei nicht mehr den ganzen Tag in ihrem Kopf, an Essen zu denken. Das sei wirklich das Allerschönste. Anfang des Jahres hatte die Influencerin den Schritt zur ersten Spritze öffentlich gemacht und betont, dass dies viel Mut gekostet habe. Sie wollte damit ihre Sucht und ihr festgefahrenes Essverhalten angehen, das sie allein nicht mehr bewältigen konnte.

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Imago Citamaass bei der About You Fashion Week im Kraftwerk Berlin, 14. September 2021

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Instagram / citamaass Citamaass mit ihrer Abnehmspritze

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Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin