Hoffnung geplatzt: Seltenes Lenkrad bei "Bares für Rares"

Jürgen und Angelika Schott aus der hessischen Gemeinde Mücke brachten eine ganz besondere Rarität mit zu Bares für Rares. Das Ehepaar präsentierte ein Lenkrad, das einst Formel-1-Legende Ayrton Senna gehört haben soll. Der Brasilianer zählt zu den größten Motorsportlern aller Zeiten, weshalb die beiden auf ein stattliches Sümmchen hofften. Während Moderator Horst Lichter (64) von dem Exponat aus den 1980er Jahren sofort begeistert war, bremste Experte Detlev Kümmel die Erwartungen deutlich. Er bestätigte zwar, dass das Lenkrad tatsächlich aus dem Jahr 1987 stammt, konnte aber nicht nachvollziehen, ob es wirklich von Ayrton benutzt wurde. Der fast neuwertige Zustand sprach eher dagegen, dass es jemals in einem Rennwagen verbaut war. Statt der erhofften 3000 Euro schätzte der Sachverständige das Stück lediglich auf 1500 bis 1800 Euro.

Enttäuscht, aber nicht entmutigt, versuchten Jürgen und Angelika ihr Glück im Händlerraum. Doch dort wartete bereits der nächste Dämpfer auf sie. Wolfgang Pauritsch (54) startete die Verhandlung mit gerade einmal 200 Euro, ein Startgebot, mit dem das Ehepaar nicht gerechnet hatte. Auch die anderen Händler zeigten überraschend wenig Interesse an der vermeintlichen Motorsport-Rarität. Händlerin Susanne Steiger (43) wagte sich schließlich auf 650 Euro vor, was aber noch deutlich unter der neuen Schmerzgrenze von 1500 Euro lag. Mit einem letzten Versuch über 1200 Euro versuchte sie, die Verhandlung doch noch zum Erfolg zu führen, aber auch das war dem Ehepaar zu wenig. Mit dem Erlös aus dem Verkauf wollten Jürgen und Angelika eigentlich eine Schiffsreise unternehmen und ihre Urlaubskasse aufbessern. Für den gebotenen Betrag nahmen sie ihre Rarität jedoch lieber wieder mit nach Hause.

Dass es für die Verkäufer bei "Bares für Rares" nicht immer läuft wie erhofft, zeigte sich auch in einem spektakulären Fall aus der vergangenen Woche. Andreas Böck aus Schwartau stellte sich mit einer scheinbar wertvollen Uhr dem Urteil von Horst Lichter und der Expertin Dr. Bianca Berding. Die Enttäuschung war groß, als die Expertin den Wunschpreis von 2000 Euro deutlich nach unten korrigierte und die Uhr nur auf 250 Euro schätzte. Andreas konnte die Einschätzung kaum glauben und entgegnete schlicht: "Nee!" Noch bevor es in den Händlerraum ging, brach er seinen Auftritt enttäuscht ab und nahm die Uhr wieder mit nach Hause.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares