Das Spiel manipuliert? Das sagt "Are You the One?"-Meji dazu

Meji machte sich bei Are You the One? mehr Feinde als Freunde. Mehrfach weigerte er sich, in die Matchbox zu gehen, und verwehrte der Gruppe damit wichtige Erkenntnisse – aus Angst, die Show frühzeitig verlassen zu müssen. Am Ende ging die Gruppe leer aus, unter anderem, weil Meji der festen Überzeugung war, dass Ella sein Perfect Match ist. Tatsächlich waren die beiden aber kein Match. Jetzt meldet sich der TV-Neuling auf Instagram zu Wort und erzählt, wie die Ausstrahlung und die damit einhergehende Kritik für ihn war. "Diese Ausstrahlung war sehr nervenaufreibend für mich, weil teilweise Sachen aus dem Kontext gezogen wurden. Natürlich habe ich gegen [die Gruppe] gespielt, ich war sehr egoistisch, aber das ist total legitim. Am Ende des Tages gehe ich dahin, um Geld zu verdienen, und nichts anderes", erklärt er.

Trotz der negativen Reaktionen steht Meji zu seinem Verhalten in der Show. Schon beim Wiedersehen gestand sich der mittlerweile vergebene Mann zwar einige Fehler ein, hinter manchen seiner kontroversen Entscheidungen sieht er jedoch kein Problem. Besonders die wichtige Matchbox-Entscheidung mit Ella, die er verkauft hat, verteidigt er weiterhin. "Ich hab zu dem Verkauf gestanden und ich stehe bis heute noch dazu", betonte Meji beim Wiedersehen.

Die umstrittene Entscheidung hatte für ordentlich Zündstoff gesorgt. Moderatorin Sophia Thomalla (36) hatte Ella und Meji in der Matchbox einen Deal angeboten: Sie konnten ihre Matchbox-Entscheidung für 20.000 Euro verkaufen – Geld, das aus dem Gruppen-Jackpot stammte. Die beiden nahmen das Angebot ohne zu zögern an, da sie sich sicher waren, das Perfect Match zu sein. Doch diese Überzeugung erwies sich als fatal, denn tatsächlich waren Ella und Meji kein Match. Die Gruppe stand dadurch am Ende mit leeren Händen da.

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RTL / Frank Beer Meji, "Are You The One?"-Kandidat 2026

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Meji

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RTL / Frank Beer Ella, "Are You The One?"-Kandidatin 2026