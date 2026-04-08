"Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicole erwartet zweites Baby

Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin Nicole verkündet süße Neuigkeiten: Sie erwartet ihr zweites Kind. Auf Instagram teilte die 34-Jährige jetzt ein Foto, das sie mit farbenfroh bemaltem Babybauch zeigt, und bestätigte damit nicht nur die erneute Schwangerschaft, sondern auch ihre Trennung von Ex-Partner René. Mit den Hashtags "Patchwork" und "Neuanfang" deutet Nicole ihre veränderte Lebenssituation an. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Ich glaube, so habe ich mir mein Leben früher nicht vorgestellt und genau das macht es irgendwie so besonders. Manchmal kommt alles anders und manchmal wird genau daraus etwas richtig Schönes! Ich freue mich auf alles, was kommt..." Die werdende Mutter scheint trotz der Veränderungen optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Während viele ihrer Follower Fragen zur Trennung von René und den genauen Umständen haben, hält sich Nicole bedeckt. Details zum Grund der Trennung oder zum Geburtstermin ihres zweiten Kindes verrät die 34-Jährige nicht. Auf einen Kommentar einer Followerin, die schrieb "Patchwork ist super", antwortete Nicole lediglich: "Ich liebe es." Zudem sind auf ihrem Instagram-Profil keine gemeinsamen Bilder mit René mehr zu finden, was die Trennung zusätzlich unterstreicht. Der Vater ihres zweiten Kindes ist nicht René, mit dem sie bereits Töchterchen Lucia hat.

Nicole und René hatten sich innerhalb des "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kosmos kennengelernt. Obwohl beide an unterschiedlichen Staffeln der Kuppelshow teilnahmen, verliebten sie sich im Nachhinein ineinander und fanden ihr gemeinsames Glück. Im Dezember 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Lucia zur Welt und krönte damit die Beziehung des Paares. Nun, vier Jahre nach dem Kennenlernen, gehen die beiden getrennte Wege. Während Nicole mit ihrer neuen Patchwork-Familie in die Zukunft blickt, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation für alle Beteiligten entwickeln wird.

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Instagram / nicole.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin Nicole

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Instagram / nicole.hadeb Ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Nicole, April 2026

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Instagram / nicole.hadeb Ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Nicole mit ihrem neuen Partner, April 2026