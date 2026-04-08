"Entführt": Bachelors-Seyma reflektiert tragische Kindheit

Seyma öffnet ihr Herz: Die Die Bachelors-Siegerin spricht offen über eine Kindheit, die sie bis heute prägt. In einem neuen Video auf TikTok erzählt die Reality-TV-Teilnehmerin, dass sie kaum etwas von ihren frühen Jahren weiß und warum das so ist. "An meine Kindheit kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Wer sich ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzt, der weiß, dass es damit zusammenhängt, dass man viele Traumata erlebt hat", erklärt sie. Die Influencerin berichtet, wie die Vaterseite sie als Kleinkind von Deutschland zu ihrer Oma in die Türkei brachte, getrennt von Mutter und zwei älteren Brüdern. Ihre Erzählung ordnet sie in eine Reihe prägender Ereignisse ein. Die Eltern trennten sich, als Seyma zwei Jahre alt war.

Danach habe die Familie ihres Vaters entschieden: "Die Vaterseite von mir hat sich dann überlegt, damit die Mutter mich nicht bekommt, dass man mich in die Türkei zu meiner Oma entführt. Ich will gar nicht wissen, wie ich mich damals gefühlt habe – weg von meinen zwei älteren Brüdern, weg von der Mama." Ein Jahr blieb die Medienpersönlichkeit bei ihrer Großmutter. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich da eine wunderschöne Zeit hatte. Meine Oma ist die lustigste und liebevollste Person", merkt Seyma an. Zurück nach Deutschland kam sie erst, da ihr "Vater dann eine Frau in der Türkei gefunden hat". Die Verantwortung für ein kleines Kind sei ihm damals zu viel gewesen.

Zu ihrer leiblichen Mutter zu gehen, sei früher keine Option gewesen: "Es hieß von mütterlicher Seite, dass ihr neuer Partner uns auch nicht haben will. Also bin ich bei Papa und der Stiefmutter groß geworden." Bekannt wurde Seyma, als sie 2025 im Finale von "Die Bachelors" die letzte Rose bekam – aus ihr und Felix Stein (34) wurde nach der Show jedoch kein Paar. Die beiden gingen getrennte Wege, das Aus passierte übers Telefon. Heute blickt die Influencerin auf ihre Geschichte mit bemerkenswerter Klarheit. Mittlerweile habe sie Frieden gefunden: "Innerlich habe ich keinen Hass gegenüber niemandem, aber diese Traurigkeit. Was passiert ist, ist halt echt unvorstellbar."

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Instagram / hey.seymaa Seyma, "Die Bachelors"-Gewinnerin

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RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

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RTL Seyma und Felix Stein im Finale von "Die Bachelors" 2025