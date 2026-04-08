Serkan Yavuz bestätigt bei KDRS die Beziehung mit Vanessa

Serkan Yavuz (33) war offenbar wieder verliebt. Zum Auftakt von "Kampf der RealityAllstars" kommt der Influencer mit Kader Loth (53) ins Gespräch. Sie meint scherzhaft in seine Richtung: "Du bist ja immer noch Single!" Daraufhin packt er aus und verrät: Er ist schon seit einer Weile wieder vergeben. Im Vieraugengespräch plaudert Serkan aus dem Nähkästchen: Seine neue Liebe habe er seit Mitte Dezember, es ist also noch frisch. Und seine Partnerin ist keine Unbekannte: Tatsächlich ist der ehemalige The 50-Teilnehmer zum Zeitpunkt des Drehs mit Vanessa Brahimi zusammen, bekannt aus dem Sommerhaus der Normalos.

Offenbar war Serkan bei Vanessa angekommen. "Sie hat jetzt ganz neu angefangen, aber ist eine ganz liebe Maus. [...] Ich würde niemals eine Beziehung eingehen, wenn ich es nicht ernst meinen würde. Sie ist meine Seelenverwandte", schwärmt er. Vanessa gebe ihm ein ganz neues Lebensgefühl. Sie habe Power, treibe ihn voran und sei aber gleichzeitig "liebevoll und empathisch". "Ich fühle mich cool, ich habe so eine Leichtigkeit im Leben", meint der zweifache Vater weiter. Für ihn dürfte das die erste ernste Beziehung nach der Trennung von seiner Frau Samira (32) sein.

Schon in den vergangenen Wochen wurde über eine Beziehung von Vanessa und Serkan spekuliert. Die beiden waren bei Das große Promi-Büßen schon gemeinsam im TV zu sehen – zuvor schienen sie sich nicht gekannt zu haben. Allerdings liegen die Dreharbeiten von "Kampf der RealityAllstars" schon ein wenig zurück. Wie der aktuelle Stand der Beziehung ist, ist nicht ganz klar. Im März machte Vanessa gegenüber "Blitzlichtgewitter" eine kryptische Aussage: "Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht wirklich weiß, was ich dazu sagen soll. Ich bin gerade noch nicht bereit, darüber zu reden, es ist viel passiert. Es ist eine sehr lange und sehr komplizierte Geschichte." Das klingt eher danach, als würde der Haussegen mittlerweile schief hängen.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

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IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"