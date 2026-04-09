Missbrauchsklage: Joseph Duggar betet im Knast für Familie

Joseph Duggar (31) hat während seiner Zeit in Haft Kraft in seinem Glauben gesucht. Das zeigen nun veröffentlichte Audioaufnahmen eines Telefonats, das der Realitystar mit seiner Ehefrau Kendra Duggar (27) führte, während er hinter Gittern saß. Diese wurden vom Washington County Sheriff's Office freigegeben und liegen Us Weekly vor. "Ich bin gerade in meinen Gebetsraum gegangen und hatte eine wirklich gute Zeit, für dich und die Kinder zu beten und sogar für Mama und Joy, weil sie dir viel geholfen haben", erzählte Joseph seiner Frau in dem Gespräch. Der 31-Jährige verriet außerdem, dass Psalm 54 ihm besonders viel Trost gespendet habe und er die persönlichen Fürwörter darin durch die Namen seiner Liebsten ersetzt habe.

In dem Telefonat sprach Joseph auch in liebevollen Worten über seine Mutter Michelle Duggar, weil er wisse, dass die Situation auch "schwer auf ihr lastet". "Du kannst ihr ausrichten, dass ich sehr, sehr dankbar bin für ihre Unterstützung für dich, und ich weiß, dass sie viel getan hat, wahrscheinlich in dieser ganzen Reise", sagte er zu Kendra. Er bat seine Frau, Michelle auszurichten, dass er sie liebe. "Ich habe Psalm 54 auch für sie gebetet, weil ich das Gefühl habe, dass die Angriffe, die auf unsere Familie zukommen, wahrscheinlich auch auf sie zukommen oder sie den Druck davon spürt", fügte Joseph hinzu. Kendra versuchte währenddessen, ihrem Mann Mut zuzusprechen und berichtete ihm von den vielen Unterstützern, die ihn und die Familie liebten.

Joseph war Mitte März in Arkansas festgenommen worden. Ihm werden schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch eines 14-jährigen Mädchens gemacht, das zur Zeit des mutmaßlichen Vorfalls erst neun Jahre alt gewesen sein soll. Der ehemalige TLC-Star hat auf nicht schuldig plädiert. Ende März wurde er nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 600.000 Dollar aus einem Gefängnis in Florida entlassen. Wie sein Anwalt gegenüber People bestätigte, konnte Joseph nach seiner Freilassung wieder mit Kendra in Arkansas zusammentreffen. Während seiner Zeit in Gewahrsam hatte er über eine Woche in Einzelhaft verbracht – zu seiner eigenen Sicherheit, wie die Behörden bestätigten.

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars

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littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar mit ihren Kindern, Juli 2021