Nach Not-OP: Perez Hilton kann jetzt endlich wieder laufen

Perez Hilton (48) hat sich jetzt mit einem positiven Gesundheitsupdate zurückgemeldet. Der Blogger musste sich nur wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, wo er wegen einer schweren Sepsis behandelt worden war, einer erneuten Notoperation unterziehen. Dabei entfernten Ärzte laut People Magazine ein massives Blutgerinnsel aus seinem rechten Bein, das sich von der Leiste bis knapp unter die Wade erstreckte. Nun geht es für den 48-Jährigen nach wochenlanger Bettruhe endlich wieder bergauf, wie er in einem emotionalen Video auf Instagram zeigte. "Ich kann endlich wieder laufen. Gott sei Dank! Die Schmerzen sind immer noch stark, aber erträglich", freute er sich.

In dem Post erklärte Perez, dass er kurz nach seiner ersten Entlassung starke Schmerzen und Beschwerden in einem Bein entwickelt hatte. Ein Ultraschall brachte die beunruhigende Diagnose: eine tiefe Venenthrombose im rechten Bein. "Ich bin Gott so dankbar, dass wir das früh entdeckt haben, denn wenn dieses Blutgerinnsel zu meinen Lungen oder meinem Herzen gewandert wäre, hätte es richtig schlimm ausgehen können", teilte er mit. Sein Arzt riet ihm, sich bereits wenige Stunden nach dem Eingriff zu bewegen, um weitere Blutgerinnsel zu vermeiden. "Es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens", gestand Perez. Mittlerweile schaffe er es jedoch, trotz der Schmerzen langsam wieder zu gehen: "Und das alles ohne Medikamente."

Die gesundheitlichen Probleme des Social-Media-Stars nahmen bereits Anfang März ihren Anfang – zunächst scheinbar harmlos mit einer Grippe. Weil Perez jedoch Medikamente auf nüchternen Magen einnahm, entwickelte sich daraus ein Magengeschwür, das schließlich zu einer Perforation und in der Folge zu einer Sepsis führte. Was zunächst wie eine gewöhnliche Erkrankung wirkte, entwickelte sich so innerhalb kurzer Zeit zu einem medizinischen Notfall. "Meine Dummheit hat mich 21 Tage ins Krankenhaus gebracht", hatte Perez damals selbstkritisch in einem YouTube-Video eingeräumt. Heute richtet er den Blick jedoch wieder nach vorn und zeigt sich kämpferisch: "Jeder Tag wird leichter und ich werde stärker! So soll es sein!"

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Instagram / theperezhilton Perez Hilton nach seiner OP

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Instagram / theperezhilton Perez Hilton im Krankenhaus 2026

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