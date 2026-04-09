Gabs nie: Gustav Schäfer verspätet sich bei "Let's Dance"

Bei Let's Dance steht am Freitagabend eine Premiere bevor, die es in der 20-jährigen Geschichte der Sendung noch nicht gegeben hat: Gustav Schäfer (37) von Tokio Hotel wird nicht direkt dabei sein. Der Gitarrist und diesjährige Kandidat der Tanzshow wird erst während der laufenden Liveshow im Studio ankommen – nur wenige Minuten vor seinem eigenen Auftritt. Der Grund: ein Terminkonflikt. In einem kurzen Instagram-Video, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, erklärt Gustav die ungewöhnliche Situation: "Ich werde leider den Anfang von 'Let's Dance' verpassen, weil ich da noch einen anderen Auftritt habe, der schon von langer Hand geplant war."

Ganz entspannt ist er bei dem Gedanken nicht: "Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen." Ob er es rechtzeitig schafft, ist offenbar noch nicht garantiert – für ihn selbst bleibt es spannend: "Es wird ein großartiger Abend voller Freude und ganz viel Stress. Aber wir schaffen das zusammen." Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster wird er einen Charleston zum Song "Morgens bin ich immer müde" tanzen. Auf den Auftritt freut er sich sehr: "Ich habe da richtig Bock drauf und will euch einen richtig geilen Charleston abliefern." Die Show läuft ab 20:15 Uhr bei RTL und ist parallel auf RTL+ verfügbar.

Während zahlreiche Fans den Musiker bei der Tanzshow unterstützen, hielten sich seine Bandkollegen Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) mit ihrem Support eher zurück. Die Zwillinge hatten in ihrem Podcast offen über Gustavs Tanzkünste gescherzt. Bill witzelte: "Das ist ja nicht böse gemeint, wir kennen den ja schon lange und er kann nicht tanzen." Auch Tom schien anfangs nicht recht überzeugt. Trotzdem betonte Gustav später gegenüber TZ, dass seine Kollegen inzwischen hinter ihm stehen: "Sie haben gesagt, ich mache das toll." Überrascht waren sie dennoch von seiner Teilnahme. "Es hatte keiner auf dem Schirm, dass ich überhaupt irgendwie 'tanzen' kann", berichtete der Drummer weiter.

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

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