Sie hat Kontakt mit Ex Yasin: Paulina Ljubas verteidigt sich

Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" haben sich Paulina Ljubas (29) und ihr Ex Yasin Mohamed (34) bestens verstanden – und das sorgt bei manchen Fans für Unmut. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte Yasin in einer Instagram-Story gezeigt, dass er Paulina und Tommy Pedroni (31) ein kleines Bild in ihrem Hotelzimmer hinterlassen hatte. Dass die beiden Ex-Partner nach wie vor in Kontakt stehen und sich auf der Premiere gut miteinander verstanden, kam nicht bei allen Followern gut an. Im Rahmen einer Fragerunde bekam Paulina prompt Gegenwind. Ein Fan zeigte sich schockiert und fragte, warum sie Yasin nicht cancelt.

Die Influencerin ließ das nicht auf sich sitzen und meldete sich deutlich zu Wort. "Boah Leute, ich sags jetzt ein einziges Mal: Nur weil andere Menschen von der Brücke springen oder jemanden 'canceln', muss ich diese Meinung nicht auch teilen. Jeder Mensch darf seine Meinung haben, auch wenn ihr die nicht teilt. Ich akzeptiere eure Meinung und ihr habt auch meine zu akzeptieren", erklärte sie. Weiter betonte die Influencerin, dass sie offen mit bestimmten Menschen rede, befreundet sei und Zeit mit ihnen verbringe, anstatt so zu tun, als habe sie nichts mit ihnen zu tun, um dann heimlich doch Kontakt zu halten. "Damit ist das Thema für mich auch zu", schloss Paulina ihr Statement ab.

Paulina und Yasin lernten sich vor Jahren in einer Show kennen. 2022 waren sie für ein paar Monate in einer Beziehung. Die gebürtige Kroatin ist seit 2023 mit Yasins Kumpel Tommy Pedroni zusammen, der ebenfalls aus der Realitystar-Welt stammt. Um Yasin wurde es zuletzt monatelang ruhig: Nach schweren Anschuldigungen einer Frau aus der Branche verschwand er von der Bildfläche. In einem Interview mit Danilo Cristilli (29) sprach der TV-Star offen über diese düstere Zeit: "Ich war an einem Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr."

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

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Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, August 2025

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024