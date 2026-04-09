Bestätigt DJ Antoon hier Beziehung mit Prinzessin Alexia?

Ist DJ Antoon wirklich der Freund von Prinzessin Alexia (20)? Diese Frage beschäftigt die Niederlande schon seit dem vergangenen Herbst, als der Musiker die Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) nach dem Prinzentag in seinem Auto mitnahm. Nun war der Künstler, der bürgerlich Valentijn Verkerk heißt, zu Gast in der niederländischen Talkshow "Eva" von Journalistin Eva Jinek – und wurde dort offen auf seine angebliche Beziehung zur Royal angesprochen. Seine Antworten ließen dabei durchaus Raum für Interpretationen.

Eigentlich hatte Eva den 24-Jährigen eingeladen, um über seine neue Musik zu sprechen. Doch die Moderatorin ließ es sich nicht nehmen, auch das Privatleben ihres Gastes anzusprechen. DJ Antoon selbst gab an, er habe sich zum Zeitpunkt der Schlagzeilen rund um Alexia vor allem auf sein Album konzentriert: "Musik machen [...] und sonst nichts." Auf die Frage, ob der Medienrummel um ihn und die Prinzessin "in einer anderen Liga" gespielt habe, räumte er jedoch ein: "Es war schon etwas Besonderes, ja." Als Eva ihn dann fragte, ob er den Königstag am 27. April womöglich in Dokkum feiere – wo die Königsfamilie in diesem Jahr den Feiertag begehen wird –, wich Antoon aus. Auf ihren augenzwinkernden Hinweis "Deine neue Schwiegerfamilie!" antwortete er: "Ich bin nicht auf dem Laufenden, tut mir leid. Ich hätte mich besser informieren sollen."

Seit dem Prinzentag im September 2025, als Antoon die Prinzessin in einem blauen Range Rover von einer Terrasse in Den Haag abholte, brodelt die Gerüchteküche. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind, hat bisher keiner von ihnen offiziell bestätigt. Alexia, die nach ihrem Schulabschluss in Madrid inzwischen am University College Roosevelt in Middelburg studiert, hält ihr Privatleben generell aus der Öffentlichkeit heraus.

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Imago DJ Antoon beim 3FM Awards Event im 013 Poppodium in Tilburg

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Getty Images Prinzessin Alexia, Mitglied des niederländischen Königshauses

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Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander in Roosendaal, April 2025