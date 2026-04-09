"Pretty Little Liars"-Star Janel Parrish und John getrennt

Janel Parrish (37), bekannt aus der Netflix-Romantikkomödie "To All the Boys I've Loved Before", und ihr Ehemann Chris Long leben seit einigen Monaten getrennt voneinander. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Personen aus dem direkten Umfeld des Paares. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht. Janel selbst äußerte sich auf Social Media bislang nicht explizit zu der Trennung. Auf Chris' Instagram-Profil ist Janel nach wie vor präsent. Vor rund sechs Monaten – und damit kurz vor der mutmaßlichen Trennung – postete er noch einen Beitrag, in dem er auf sieben gemeinsame Ehejahre mit seiner "Schönen" anstieß. Die Schauspielerin soll ihren Mann schon seit Längerem nicht mehr in den sozialen Medien erwähnt haben.

Janel und Chris lernten sich im September 2016 kennen und wurden schnell ein Paar. 2018 heirateten die beiden schließlich auf der weltberühmten Kualoa Ranch auf Oahu, Hawaii – einem Ort, der Janels hawaiianischen Wurzeln entspricht. Die Feier war von Anfang an emotional aufgeladen, nicht nur im schönen Sinne: Kurz zuvor hatte die Familie laut People eine schwere Tragödie erlitten. Janels Schwiegervater Herbert "Buck" Long war nur zwei Wochen vor der Hochzeit bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen – von einem betrunkenen Fahrer frontal gerammt. Janel schrieb damals auf Instagram: "Worte können das Gefühl nicht beschreiben, jemanden durch etwas so Sinnloses zu verlieren – etwas, das hätte verhindert werden können." Trotz dieser erschütternden Umstände genossen Janel und Chris den Tag, umgeben von engen Freunden und Schauspielkollegen. "Als Chris während unseres Eheversprechens anfing, von seinem Vater zu sprechen, öffnete sich der Himmel und es begann in Strömen auf uns herabzuregnen", so Janel bei ET.

Janel blickt auf eine vielseitige Karriere zurück, die weit vor ihrer Rolle als Margot Covey in "To All the Boys I've Loved Before" begann. Sie stand bereits in Serien wie Zoey 101, "Heroes" und "The O.C." vor der Kamera, bevor sie mit der Rolle der Mona Vanderwaal in Pretty Little Liars einem breiten Publikum bekannt wurde. In den vergangenen Jahren etablierte sie sich zudem als fester Bestandteil des Hallmark-Universums – mit Produktionen wie "Christmas on Duty", "Return to Office" und zuletzt "Two For Tee". Während in ihren RomComs ein Happy End garantiert ist, blieb das Janel und dem Chemieingenieur Chris verwehrt.

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ActionPress Janel Parrish im im März 2017 in Los Angeles

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Instagram / c_long Janel Parrish und Chris Long an ihrem siebten Hochzeitstag, 2025

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Getty Images Janel Parrish und Lucy Hale, "Pretty Little Liars"-Stars