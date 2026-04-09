Gab Hund die Schuld: Influencer bekommt 75 Jahre für Mord

Der US-amerikanische Luxusinfluencer Kaleb Mickens ist wegen des Mordes an seiner Freundin Sheila Cueva zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen Gewalt gegen weitere Frauen kommen laut dem Magazin People zusätzliche 35 Jahre Haft hinzu – insgesamt muss der 34-Jährige damit 75 Jahre hinter Gitter. Sheila wurde im Jahr 2023 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Kaleb selbst hatte damals den Notruf gewählt und behauptet, sein Hund habe die 33-Jährige angegriffen. Die Ermittlungen führten die Behörden jedoch zu einem anderen Ergebnis.

Einzelne Verletzungen deuteten zunächst zwar auf Bissspuren hin, doch die Ermittler stießen schnell auf Widersprüche. Aussagen passten nicht zusammen, die Spurenlage ergab ein anderes Bild. Nach Angaben der Behörden wurde Sheila Opfer massiver Gewalt, auch Drogen sollen dabei eine Rolle gespielt haben. Der Hund wurde schließlich als Verursacher ausgeschlossen. Trotz dieses Ergebnisses wurde das Tier nach dem Vorfall eingeschläfert.

Besonders bizarr: In den sozialen Medien trauerte Kaleb öffentlich um den Verlust seiner Freundin und seines Hundes. Der Influencer, der auf Instagram rund 100.000 Follower hat, inszenierte sich dort als erfolgreicher Mann und pflegte ein Image, das schnellen Wohlstand und Luxus verströmte. Unter dem Namen "Cash Cartier" baute er sich eine Community auf, die er mit einem entsprechenden Lebensstil beeindruckte. Nun muss er vermutlich den Rest seiner Tage hinter Gittern verbringen.

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Instagram / cashcartier Influencer Kaleb Mickens und sein Hund

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Instagram / cashcartier Influencer Kaleb Mickens mit seinem Hund

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Instagram / cashcartier Kaleb Mickens aka Cashcartier, Influencer