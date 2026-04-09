Kurz vor Sepsis: Philipp Pleins Freundin brauchte Not-OP

Große Sorge um Andreea Sasu, die Freundin von Designer Philipp Plein (48): Das rumänische Model musste am vergangenen Wochenende notoperiert werden und liegt derzeit im Princess Grace Krankenhaus in Monaco. Philipp hatte sie aufgrund hohen Fiebers sofort in die Klinik gebracht. Wie der 48-Jährige gegenüber Bild erklärte, war ihr Zustand kritisch: "Andreea stand kurz vor einer Sepsis (Blutvergiftung). Sie hatte eine OP vor einigen Jahren und das ist nicht richtig verheilt. Sie hat eine Infektion bekommen, weil sich eine Zyste gebildet hatte."

Auf seinem Instagram-Profil hatte Philipp zuvor mit kryptischen Botschaften angedeutet, wie sehr er sich um seine Lebensgefährtin sorgt. In einer Galerie mit gemeinsamen Schwarz-Weiß-Fotos schrieb er direkt an sie gerichtet: "Komm bald nach Hause. Wir vermissen dich." Laut dem Blatt soll es sich um einen Eingriff am Unterleib gehandelt haben. Seitdem besucht Philipp seine Freundin jeden Tag in der Klinik, um nach ihr zu sehen.

Ihr gemeinsamer Sohn Hurricane Thor Thunder, der noch keine zwei Jahre alt ist, darf seine Mama wegen ihres geschwächten Immunsystems und der Infektionsgefahr auf der Station hingegen nicht besuchen. Inzwischen geht es Andreea aber deutlich besser. "Ich hoffe, Andreea darf am Wochenende wieder nach Hause. Die Jungs und ich können es gar nicht erwarten, sie wieder bei uns zu haben", betonte Philipp gegenüber der Zeitschrift. Neben dem gemeinsamen Sohn Hurricane warten zwei weitere Kinder auf Andreeas Rückkehr: Philipp hat außerdem die Söhne Halo Ocean und Rouge Sky Galaxy, die aus seiner früheren Beziehung mit Lucia Bartoli (32) stammen.

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Instagram / philippplein Designer Philipp Plein und seine Partnerin Andreea Sasu

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Instagram / philippplein Philipp Pleins Kinds und Partnerin Andreea Sasu, April 2026

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