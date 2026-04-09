"Kleines Nugget": Elsa Hosk verkündet zweite Schwangerschaft

Elsa Hosk (37) erwartet ihr zweites Kind! Das schwedische Topmodel hat die freudige Nachricht jetzt auf Instagram mit einer Bilderreihe verkündet, die sofort für Aufsehen sorgte. Denn die 37-Jährige präsentiert ihren Babybauch in mehreren kunstvoll inszenierten Posen und Outfits – ästhetisch, stilvoll, teilweise unbekleidet und sehr persönlich zugleich: "Seit sechs Monaten wächst ein kleines Nugget in mir!" Vater des Kindes ist Tom Daly, mit dem Elsa bereits eine gemeinsame Tochter hat.

Für die Fotos, die Elsas zweite Schwangerschaft einleiten, zeichnete Fotografin Yulia Gorbachenko verantwortlich. "Danke für den lustigsten Tag beim Spielen und Festhalten dieses wachsenden Körpers", richtete sich die werdende Zweifachmama in dem Beitrag mit warmen Worten an sie. Fans und prominente Follower reagierten begeistert auf die unerwartete Ankündigung. Wie das "kleine Nugget" heißen soll oder wann genau der Nachwuchs zur Welt kommen soll sowie ob es ein Junge oder Mädchen wird, bleibt vorerst das Geheimnis der werdenden Eltern.

Elsa und Tom sind seit rund zehn Jahren ein Paar. Vor etwa sieben Monaten gaben die beiden außerdem ihre Verlobung bekannt. Tom hatte die entscheidende Frage in einem schwedischen Wildblumengarten gestellt, ausgerechnet in der Stadt, in der sich die beiden einst kennenlernten. Ihre gemeinsame Tochter Tuulikki Joan erblickte im Jahr 2021 das Licht der Welt. Neben ihrer Karriere als gefragtes Model ist Elsa auch als Unternehmerin tätig und betreibt ihr eigenes Label Helsa Studio.

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki, April 2025

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Instagram / hoskelsa Tom Daly und Elsa Hosk, September 2025