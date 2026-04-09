Lisa Akkaya bricht am Grab von Xavi bitterlich in Tränen aus

Zwei Monate nach dem Tod ihres Sohnes hat Lisa Marie Akkaya (25) auf Instagram einen besonders emotionalen Moment mit ihren Followern geteilt. Die Influencerin besuchte das Grab des kleinen Xavi und meldete sich direkt vom Friedhof – unter Tränen. In einem bewegenden Video erzählte die 25-Jährige, wie schwer ihr dieser Besuch falle und zeigte gleichzeitig, wie liebevoll das Grab geschmückt ist: mit Blumen, bunter Dekoration und Windrädern: "Es ist jedes Mal so schwer, hier zu sein. Es gibt Momente, wo du es nicht realisierst und jedes Mal, wenn ich hier bin, zerreißt es mich komplett, da trifft mich die Realität."

Obwohl das Grab schön anzusehen sei, wisse sie sehr genau, warum es ihr so schwerfalle, dorthin zu kommen. Gegenüber ihrer Community gewährte die Reality-TV-Bekanntheit Einblicke in ihre Seele und sprach von innerer Zerrissenheit: "Ich weiß mittlerweile nicht mal mehr, ob es mir guttut, das alles rauszulassen oder ob es mich zurzeit einfach noch zu sehr kaputt macht... Ich bin einfach verzweifelt und diese Schuldgefühle, nicht hierherzukommen, zerfressen einen aber auch... Teufelskreis." Unter Tränen gestand sie: "Ich habe Angst, etwas falsch zu machen."

Xavi starb im Februar 2026 am plötzlichen Kindstod und wurde nur viereinhalb Monate alt. Bereits kurz nach seinem Ableben hatte Lisa offen über ihre Schwierigkeiten gesprochen, das Grab zu besuchen – der Gang dorthin koste sie jedes Mal sehr viel Kraft und zerreiße sie. Auch die Beziehung mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (25) sei von vielen Höhen und Tiefen geprägt, seit ihr gemeinsamer Sohn verstarb. Die Influencer haben einen weiteren Sohn namens Emilio, der im Oktober 2024 geboren wurde.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya an Xavis Grab, April 2026

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Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi