Diese GNTM-Kandidaten ziehen in die Los-Angeles-Modelvilla

Die verbliebenen 16 Models von Germany's Next Topmodel kehren nach einem Casting in Deutschland zurück nach Los Angeles und stehen vor einem aufregenden Moment: Der Einzug in die begehrte Modelvilla in Los Angeles steht endlich an. Bisher waren die Kandidatinnen und Kandidaten auf einer Ranch etwas außerhalb der Stadt untergebracht, doch nun lockt das glamouröse Stadtleben. Allerdings gibt es einen Haken: In der Villa stehen nur fünfzehn Betten bereit, das heißt, eine Person muss die Show verlassen. Um sich einen Platz in der Villa zu sichern, müssen die Models zunächst bei einem Catwalk überzeugen, bei dem sie in bunten und extravaganten Looks des Designers Marco Ribeiro über den Laufsteg schreiten.

Die Herausforderung hat es in sich: Zum ersten Mal müssen die Kandidaten zu zweit über den Catwalk laufen – und das im Konfettiregen. An der Seite von Heidi Klum (52) sitzt diesmal Amelia Gray (24) in der Jury, ein echtes Ausnahmetalent, das bereits 121 Walks absolviert und 41 Magazin-Cover geziert hat. Sie gibt den Models wertvolle Tipps und bewertet ihre Performance mit kritischem Blick. Am Ende sind die Supermodels nicht von allen überzeugt. Die Bilder vom vorherigen Nackt-Shooting erhalten Antonia, Louis, Anna, Ibo, Toni, Luis, Daphne, Anika, Alexavius, Aurélie, Julia, Boureima, Yanneck, Godfrey und Marlene – sie alle ziehen in die Villa. Für Nana ist die Reise jedoch vorbei – sie muss die Show verlassen.

Eingezogen in die Villa und damit angekommen im glamourösen Hollywood-Lifestyle steht in der nächsten Woche für die Teilnehmer das nächste große Casting an: Lego lädt ein. Welche Models zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden und wer den Job am Ende bekommt, können Fans nächste Woche sehen – allerdings erst am Donnerstag! Diese Woche war die letzte mit "Germany's Next Topmodel"-Doppelfolgen. Ab kommender Woche läuft die Sendung bis zum Finale nur noch einmal pro Woche, immer donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben.

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ProSieben/Max Montgomery Boureima und Ibo bei "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Amelia Gray, GNTM 2026

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ProSieben/Christoph Köstlin Nana, Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" 2026