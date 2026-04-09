Úrsula Corberó genießt ihr Leben als frischgebackene Mama

Úrsula Corberó schwelgt im Babyglück! Die spanische Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie Haus des Geldes, ist Mitte Februar zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt gewährt sie ihren Fans auf Instagram ganz persönliche Einblicke in ihr neues Leben als Mama. In einem Beitrag zeigt sie eine Collage aus Momenten, die ihren Alltag mit Kind eindrucksvoll einfangen – zwischen Drehterminen stillt sie, pumpt Milch ab und erlebt die typischen Höhen und Tiefen, die das Muttersein mit sich bringt. "So viel Liebe kann ich gar nicht fassen", schreibt Úrsula zu den Aufnahmen.

Auf einigen der Bilder ist ihr Neugeborenes alleine zu sehen, auf anderen liegt es ihr im Arm oder wird liebevoll von der Großmutter behütet. Auch ein emotionaler Moment darf nicht fehlen: Auf einem der Schnappschüsse zeigt sich die Schauspielerin mit einem verweinten Gesicht – ein ehrlicher Blick in das Leben einer frischgebackenen Mutter, das nicht immer nur aus Sonnenschein besteht. Bereits kurz nach der Geburt hatte Úrsula ihre Fans mit einem ersten niedlichen Foto begrüßt, das ihr Baby auf der Brust des Vaters zeigte.

Úrsula und ihr langjähriger Partner, der argentinische Schauspieler Chino Darín, hatten die freudige Neuigkeit, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten, selbst öffentlich gemacht. Úrsula hatte damals ein Foto mit deutlich sichtbarem Babybauch auf Instagram geteilt und dabei humorvoll mit den Worten "Das ist nicht KI" klargestellt, dass das Bild ganz real ist. Die beiden sind seit Jahren ein Paar und hatten lange Zeit sehr wenig über ihr Privatleben in der Öffentlichkeit gesprochen.

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Instagram / ursulolita Úrsula Corberó mit ihrem ersten Kind, April 2026

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Instagram / ursulolita Úrsula Corberó, September 2025

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Instagram / chinodarin Chino Darín und Úrsula Corberó