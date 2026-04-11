Mit diesem spannenden Fall startet "Kommissar Rex"-Reboot

Mit diesem spektakulären Auftakt startet die neue Staffel von "Kommissar Rex" am Montag, 13. April, um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn: Die Wiener Mordkommission steht vor einem explosiven Fall: In einer Bar am Stephansdom sitzt ein zitternder Mann mit einem Zettel in der Hand, auf dem steht: "Wenn du aufstehst, bist du tot." Unter ihm tickt eine Bombe. Kommissar Max Steiner, gespielt von Maximilian Brückner (46), und sein vierbeiniger Partner Rex können die Explosion im letzten Moment verhindern. Doch die Rettung ist nur von kurzer Dauer: Nur wenige Stunden später wird Sascha Trautmann, Gebäudemanager und Frauenschwarm, vergiftet in einem Fiaker aufgefunden.

Der mysteriöse Mordfall entwickelt sich schnell zu einem komplexen Rätsel aus Manipulation, Eifersucht und Betrug. War der Bombenleger auch für den Giftmord verantwortlich? Steckt die Rache einer verschmähten Affäre dahinter? Und welche Rolle spielt das Ehepaar Vrenker, verkörpert von August Wittgenstein (45) und Adriane Grzadziel? Nur durch Schäferhund Rex' intensive Schnüffelarbeit kann das Ermittlerteam rund um Max, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner auf die richtige Spur gebracht werden. Unterstützt wird die Mordkommission vom Pathologen Dr. Tom Wippler, dargestellt von Alfred Dorfer.

Während Max im Beruf alle Hände voll zu tun hat, gerät auch sein Privatleben gehörig durcheinander. Der erfahrene Ermittler ist Single und leidet noch immer unter der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah, gespielt von Marie Burchard. Doch dann kehrt seine erwachsene Tochter Anna, von Sophie Borchhardt verkörpert, aus Südamerika zurück und zieht bei ihm ein. Max teilt sich sein Zuhause nicht nur mit Rex, sondern nun auch wieder mit Anna. Die neue Staffel entsteht als Produktion von MR-Film in Koproduktion mit Sat.1 und dem ORF. Insgesamt sind sechs neue Folgen geplant, die jeweils als eigenständige 90-Minuten-Filme erzählt werden. Alle bisherigen Staffeln der Kultserie sind bereits kostenlos auf Joyn verfügbar.

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SAT.1/ORF/Petro Domenigg Maximilian Brückner und Hund Rex in "Kommissar Rex"

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Getty Images Schauspieler Maximilian Brückner, April 2026

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Getty Images Marie Burchard, Doris Golpashin, Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und Hund Rex beim "Kommissar Rex"-Photocall