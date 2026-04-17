Maximilian Brückner hatte Probleme mit "Kommissar Rex"-Hund

Bei der Premiere der "Kommissar Rex"-Neuauflage in der Astor Film Lounge in München hat Hauptdarsteller Maximilian Brückner (47) jetzt über den alles andere als einfachen Start mit seinem vierbeinigen Serienpartner gesprochen. Gegenüber der Abendzeitung verriet der Schauspieler, dass der wohlerzogene Schäferhund anfangs so gar nichts von ihm wissen wollte: "Das war eine Katastrophe! Ich war der Einzige, mit dem er nicht einmal ein Foto machen wollte", gestand Maximilian. Mittlerweile habe sich das Verhältnis zwischen dem gebürtigen Münchner und seinem Rex jedoch grundlegend verändert – zum Besseren.

Inzwischen seien die beiden ein eingespieltes Duo, betonte Maximilian: "Jetzt hat sich das um 180 Grad gedreht – es kommt kein Blatt mehr zwischen uns. Er verteidigt mich jetzt sogar, wenn er meint, ich werde angegriffen." Auch die Atmosphäre am Set beschreibt der Schauspieler als besonders: "Viel konzentrierter" sei es, so Maximilian. Eine wichtige Regel dabei: Nur er darf Rex anfassen und streicheln, damit der Hund nicht abgelenkt wird. Privat besitzt der gebürtige Münchner übrigens keinen Hund, wohl aber Schafe. Für einen eigenen Hund, so erklärte der Tierliebhaber, fehle ihm schlicht die Zeit.

In der neuen "Kommissar Rex"-Serie spielt Maximilian den Wiener Kommissar Max Steiner – und setzt dabei bewusst auf eine eigenständige Interpretation der Kultfigur, statt in die Fußstapfen seines Vorgängers Tobias Moretti (66) zu treten. Maximilian bringt als TV-Ermittler bereits jede Menge Erfahrung mit: Sechs Jahre lang war er im Tatort Saarbrücken als Kommissar Franz Kappl zu sehen. In der aktuellen Folge, die am Montag auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, ermitteln er und Rex unter anderem in einem explosiven Fall rund um den Stephansdom in Wien.

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Imago Maximilian Brückner bei der Premiere von "Kommissar Rex" in der Astor Film Lounge, München, 08.04.2026

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Getty Images Marie Burchard, Doris Golpashin, Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher und Hund Rex beim "Kommissar Rex"-Photocall

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Maximilian Brückner und Gregor Weber am Tatort-Set