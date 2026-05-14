"Kommissar Rex": Andrea Kaiser erfüllt sich Schauspiel-Traum

Sportmoderatorin Andrea Kaiser (44) erfüllt sich einen lang gehegten Traum: Die "ran"-Moderatorin ist in der fünften Folge der SAT.1-Serie "Kommissar Rex" als Gaststar zu sehen. Am Montag, dem 11. Mai, um 20:15 Uhr ist sie in die Rolle der Leiterin eines Wiener Tierheims geschlüpft – und stand damit erstmals nicht hinter dem Mikrofon, sondern vor der Kamera in einer Fernsehserie. An ihrer Seite ermitteln Kommissar Max Steiner, gespielt von Maximilian Brückner (47), und natürlich Schäferhund Rex. Gegenüber SAT.1 schwärmte die Moderatorin von der Kultserie: "Rex begleitet mich durchs Leben. In meiner Schulzeit war Rex fester Bestandteil im TV-Programm. Eigentlich hat's jeder in meiner Klasse geschaut."

In der Folge heften sich Max und Rex an die Fersen einer raffinierten Diamantenräuberbande. Rex wittert Sprengstoff in einem Kongresssaal – wird damit aber zunächst nicht ernst genommen. Um einen großangelegten Coup zu verhindern, müssen die beiden Ermittler die kriminelle Organisation undercover infiltrieren. Das Ganze gipfelt in einem dramatischen Showdown. Neben Maximilian Brückner sind auch Doris Golpashin (45) als Chefin Major Evelyn Leitner und Marie Burchard als Max' Ex-Frau Sarah mit von der Partie. Wer die Folge nicht auf SAT.1 verfolgen konnte, kann sie auf Joyn nachträglich abrufen.

Für Andrea ist der Auftritt nicht nur ein berufliches Abenteuer, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Mittlerweile schaut sie die Serie gemeinsam mit ihrem Sohn – und macht damit die Fangemeinde zur nächsten Generation weiter: "Jetzt sitze ich montagabends mit meinem Sohn vorm Fernseher und schaue es wieder! 'Kommissar Rex' ist Familienunterhaltung und Feel-Good-Stimmung", erklärte sie gegenüber SAT.1. Als Tierfreundin und Hundemama, wie sie selbst beschrieben wird, dürfte ihr die Rolle der Tierheimleiterin jedenfalls nicht ganz fremd gewesen sein.

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Getty Images Andrea Kaiser, Sportmoderatorin

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ActionPress "Kommissar Rex"-Schauspieler Kaspar Capparoni posiert mit Hund, 2007

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Imago Maximilian Brückner bei der Premiere von "Kommissar Rex" in der Astor Film Lounge, München, 08.04.2026