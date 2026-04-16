Diese zwei Promis sind offiziell "Realitystars des Jahres"

Bei den Reality Awards sind heute unter anderem die begehrten Trophäen in der Kategorie "Realitystar des Jahres" weiblich und männlich vergeben worden – und die gehörten Ariel (23) und Fritz Wagner. Ariel setzte sich bei den Frauen gegen starke Konkurrenz durch, darunter Elena Miras (33), Vanessa Nwattu (26), Paulina Ljubas (29), Yeliz Koc (32), Tara Tabitha (33), Dilara Kruse, Cecilia Asoro (29), Emmy Russ (26) und Sandra Sicora (33). Laudatorin Charlotte Würdig (47) überreichte ihr den Award. Bei den Männern räumte Fritz ab – auch er musste sich zunächst gegen eine starke Nominiertenliste behaupten, zu der unter anderem Gigi Birofio (26), Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Cosimo Citiolo (44) gehörten.

Ariel wirkte bei der Verleihung sichtlich überwältigt und gab zu, völlig unvorbereitet zu sein. Sie beschrieb Reality-TV als "crazy" und betonte, wie viel ihr der Titel bedeutet. "Danke, danke", sagte sie gerührt und sprach davon, dass Reality mit vielen Emotionen verbunden sei – aber dass hinter den Kameras echte Menschen mit Privatleben stünden. Sie gab außerdem offen zu, viele Fehler gemacht zu haben, betonte aber: Sie liebe alle. Auch Fritz zeigte sich von dem Sieg überrascht und wusste nach eigenen Angaben kaum, was er außer "Danke" sagen solle. Sein Reality-Debüt feierte der Gewinner beim Format Der Promihof. Er wolle einfach er selbst sein und Spaß haben, so Fritz. "Jedes Individuum macht sein Ding", beschrieb er seine Sichtweise auf das Reality-Genre.

Doch der Abend hatte noch mehr Überraschungen parat. Vanessa nutzte ihren großen Moment nämlich gleich für ein Liebes-Update: Zusammen mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (35) gewann sie bei den Reality Awards in der Kategorie "Trennung des Jahres". Und dann ließ Vanessa die Bombe platzen: "Ja, ich bin wieder glücklich." Sie schwärmte davon, endlich einen richtigen "maskulinen Mann" an ihrer Seite zu haben. Vanessa machte klar, der Preis gehe in ihren Augen vor allem an sie, weil sie den Schmerz getragen habe. Aleksandar überließ ihr seinen Anteil und zeigte Reue: Er habe "Scheiße gebaut."

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RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel Sophia Thomalla und Olivia Jones, Reality-Awards-Moderatoren

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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Imago Fritz Wagner bei der Preview von "Kampf der RealityAllstars", April 2026