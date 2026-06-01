Haben Alex Hindersmann und Laura schon einen Babynamen?

Moderatorin Laura Papendick (37) und Realitystar Alexander Hindersmann (37) fiebern ihrem zweiten gemeinsamen Sohn entgegen – und jetzt ist klar: Der Name für den Mini-Boy steht schon fest. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram plaudert Alexander mit seinen Followern über die Schwangerschaft und wird dabei natürlich auch nach dem Babynamen gefragt. In seiner Antwort bestätigt der ehemalige Kuppelshow-Kandidat, dass er und Laura sich bereits entschieden haben, den endgültigen Namen aber noch für sich behalten wollen. Wo immer die beiden gerade auch unterwegs sind, die Vorfreude auf den kleinen Bruder ihres Sohnes scheint jedenfalls schon riesig zu sein.

In seiner Insta-Story wird Alexander dann etwas ausführlicher und erklärt: "Dieses Mal haben wir uns aber deutlich schwerer getan als beim Großen. Da war es von Anfang an klar und so ist es auch geblieben." Offenbar standen mehrere Favoriten zur Auswahl, die werdenden Eltern tauschten sich immer wieder aus und warfen Namen über den Haufen. "Jetzt war es immer ein Hin und Her und dann doch noch mal ein neuer Name auf der Liste. Aber jetzt sind wir uns einig", ergänzt Alexander. Er sieht das Vatersein als den "Sinn des Lebens", wie er auf Nachfrage eines Followers bestätigt. "Er (der Sohn) gibt uns einfach so viel und mit 2 wird es nochmal anders/besser sein. Ich möchte einfach so viel Zeit wie möglich mit den Jungs haben." Trotzdem will er nicht in die klassische Elternzeit gehen und sucht aktuell nach einem Fitnessstudio, um dort seiner Leidenschaft nachzugehen und als Trainer zu arbeiten.

Laura hat unterdessen bereits ihr Blitz-Comeback nach der Geburt angekündigt und plant nur eine kurze achtwöchige Auszeit. Die Sportmoderatorin und der TV-Star, die seit 2022 in einer Beziehung sind, teilen immer wieder ausgewählte Momente aus ihrem Alltag als Eltern, gleichzeitig schützen sie die Privatsphäre ihres Kindes so gut wie möglich. Auch bei der aktuellen Schwangerschaft wirken Laura und Alexander sehr eingespielt: Er beantwortet Fragen der Community, sie zeigt emotionale Momente mit Babybauch – und gemeinsam genießen sie die Wartezeit, bis ihr zweiter Sohn endlich da ist.

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Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick

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Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, TV-Persönlichkeit

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