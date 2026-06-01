Heidi Klums Partner wurden mit der Zeit immer jünger

Heidi Klum (53) ist seit 2018 mit Tom Kaulitz (36) zusammen – und das Paar ist bis heute verheiratet. Doch bevor der Tokio-Hotel-Gitarrist das Herz des deutschen Topmodels für sich gewann, hatte die 53-Jährige eine ganze Reihe prominenter Männer an ihrer Seite, darunter auch Ric Pipino und Anthony Kiedis (63), Frontmann der Red Hot Chili Peppers. Auffällig dabei: Heidis Partner wurden im Laufe der Jahre immer jünger.

Am Anfang ihrer Liebesgeschichten stand oft ein deutlicher Altersunterschied in die andere Richtung. In ihren frühen Jahren war Heidi mit dem italienischen Unternehmer und Formel-1-Manager Flavio Briatore (76) liiert, der deutlich älter als sie war. Später folgte der Sänger Seal (63) als langjähriger Partner und Ehemann. Auch er war älter als das Model. Mit der Zeit drehte sich dieses Muster jedoch um – bis schließlich Tom Kaulitz in ihr Leben trat, der ganze 16 Jahre jünger ist als sie.

Heidi und Tom lernten sich 2018 kennen und heirateten im Jahr 2019. Gemeinsam leben sie in Los Angeles, wo auch die vier Kinder der Unternehmerin aufgewachsen sind, die sie aus früheren Beziehungen mit in die Ehe brachte. Neben ihrer Tätigkeit als Model und Unternehmerin ist Heidi hierzulande vor allem als Moderatorin der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt. Ihren Ehemann Tom und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36) kann man übrigens regelmäßig im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" belauschen, wo die Brüder offen aus ihrem Alltag erzählen.

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

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Getty Images Heidi Klum und Ric Pipino bei einer After-Show-Party 2002

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Getty Images Heidi Klum und Anthony Kiedis, Januar 2003

Getty Images Heidi Klum und Seal im Mai 2006

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