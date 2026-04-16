Vanessa Nwattu verkündet: Sie hat neuen Mann an ihrer Seite

Bei den Reality Awards hat Vanessa Nwattu (26) jetzt eine emotionale Überraschung verkündet: Die Reality-Bekanntheit gewann gemeinsam mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (35) den Preis in der Kategorie "Trennung des Jahres" – und nutzte den Moment gleich für ein persönliches Geständnis. Sie bestätigte nämlich, dass sie wieder in festen Händen ist. "Ja, ich bin wieder glücklich", erklärte sie bei der Preisverleihung und schwärmte davon, endlich einen richtigen "maskulinen Mann" an ihrer Seite zu haben.

Ihren Award-Anteil nahm Vanessa mit den Worten entgegen, die Trennung gehe an sie – denn sie sei diejenige gewesen, die den emotionalen Schmerz tragen musste. Aleks hingegen übergab seinen Teil des Preises an sie, was einen versöhnlichen Ton auf der Bühne erzeugte. Auch der Reality-TV-Star selbst wurde offen: Er räumte ein, "Scheiße gebaut" zu haben, und erklärte, dazuzustehen. Gleichzeitig blickt er aber auch auf schöne gemeinsame Erinnerungen zurück.

Die Trennung des einstigen Paares hatte nach der gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island VIP für viel Aufsehen gesorgt. Gegenseitige Vorwürfe und öffentliche Auseinandersetzungen prägten die Zeit danach. Dass Vanessa das Kapitel nun hinter sich gelassen hat, deutete sich bereits an, als sie sich zuletzt aus ihrem Urlaub in Thailand meldete und sich dort nach eigener Aussage von den Strapazen erholt hatte. Mit der Bestätigung einer neuen Beziehung scheint für sie inzwischen endgültig ein neues Kapitel begonnen zu haben.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

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