Rick Moranis feiert mit "Spaceballs 2" endlich Comeback

Rick Moranis (72) kehrt nun auf die große Leinwand zurück! Der Kultstar aus "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" stand jetzt bei der CinemaCon in Las Vegas überraschend wieder auf der Bühne. Gemeinsam mit seinen ehemaligen "Spaceballs"-Kollegen Bill Pullman (72) und Daphne Zuniga präsentierte er dort erste Szenen aus dem langersehnten Sequel "Spaceballs – The New One", wie Entertainment Weekly berichtet. Mit auf der Bühne standen außerdem Bill Pullmans Sohn Lewis Pullman (33) sowie Josh Gad (45), die beide Teil des neuen Casts sind. Für Rick markiert dieser Auftritt ein echtes Comeback, denn es ist seine erste Realfilmrolle seit rund 30 Jahren.

In "Spaceballs – The New One" schlüpft Rick erneut in seine Kultfigur Dark Helmet. Laut Entertainment Weekly ist der Bösewicht im rasanten Trailer meist hinter der charakteristischen Maske zu sehen, doch in einer Schlüsselszene am Ende tritt Rick klar in Erscheinung: Sein Charakter steht an einem Urinal, als plötzlich ein riesiger Na'vi aus dem Avatar-Universum auftaucht. Völlig irritiert wendet sich Dark Helmet dem Alien zu, spricht in der Na'vi-Sprache den ikonischen Satz "Ich sehe dich" und setzt sich eine 3D-Brille auf, um auf dessen Schritt zu starren. Der Kinostart von "Spaceballs – The New One" ist laut Entertainment Weekly für den 23. April 2027 angekündigt.

Für Fans von Rick ist dieses Comeback etwas ganz Besonderes, denn der Schauspieler hatte sich in den 90er-Jahren weitgehend aus Hollywood zurückgezogen. Nachdem seine Frau Ann Belsky 1991 an Brustkrebs gestorben war, widmete sich Rick vor allem seiner Familie. "Ich habe mit wirklich interessanten und wunderbaren Menschen gearbeitet", erklärte er 2015 gegenüber dem Hollywood Reporter. "Dann war ich plötzlich zu Hause mit ein paar kleinen Kindern, was ein ganz anderer Lebensstil ist. Aber es war mir wichtig. Ich bereue überhaupt nichts. Mein Leben ist wunderbar." Ganz verschwunden war der Komiker jedoch nie, er lieh beispielsweise Animationsfiguren wie in Disneys "Bärenbrüder" seine Stimme. Mit seiner Rückkehr als Dark Helmet knüpft Rick nun an eine seiner beliebtesten Kultrollen an und sorgt damit für große Freude bei den Fans.

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Imago Rick Moranis als Dark Helmet in "Spaceballs" (1987)

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Getty Images Der Cast für "Spaceballs 2" bei CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Rick Moranis spricht bei CinemaCon 2026 im Dolby Colosseum in Las Vegas

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