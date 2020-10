Schockmoment für Rick Moranis (67)! Der Schauspieler wurde in den 80er-Jahren durch Filme wie Ghostbusters oder "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" berühmt. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings eher ruhig um den einstigen Kinostar. Rick arbeitete vor allem hinter der Kamera, zum Beispiel als Synchronsprecher. Jetzt macht der Komiker wieder von sich reden – allerdings mit einer schlimmen Nachricht: Rick wurde in New York auf offener Straße angegriffen!

Zunächst hieß es in lokalen Medien, ein 67-jähriger Mann sei von einem Unbekannten in der Upper West Side attackiert worden. Mittlerweile ist klar, dass es sich dabei um den Hollywoodstar handelt. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie ein Mann ohne Vorwarnung auf Rick losgeht, als der auf der Straße an ihm vorbeiläuft. Der Angreifer schlug Rick so hart ins Gesicht, dass der daraufhin zu Boden ging. Der Täter lief nach dem Blitzangriff einfach weiter. Wie ABC News berichtet, soll der zweifache Vater Verletzungen am Kopf, am Rücken und an der Hüfte davongetragen haben.

In einem Statement bestätigte Ricks Sprecher bereits, dass es sich bei dem Opfer tatsächlich um den Schauspielstar handelt: "Ihm geht es gut, aber er ist dankbar für all die Genesungswünsche." Nach dem noch unbekannten Täter wird zurzeit gefahndet.

ActionPress Rick Moranis im April 2017

Getty Images Rick Moranis im Madison Square Garden, 2002

Getty Images Rick Moranis im April 2017

