So eindeutig waren die Wahlergebnisse der "Reality Awards"

Die "Reality Awards 2026" sind vergeben – doch erst jetzt werden die genauen Abstimmungsergebnisse öffentlich. Bild hat die Prozentzahlen der Fan-Votings enthüllt und zeigt, wie eindeutig oder knapp es in den zwölf Kategorien tatsächlich zuging. Während manche Entscheidungen kaum enger hätten ausfallen können, ließen die Fans in anderen Kategorien keinen Zweifel aufkommen. So gewannen Dennis Lodi (30) und Tara Tabitha (33) die Kategorie "Lovestory des Jahres" mit 51 Prozent – ein vergleichsweise knappes Ergebnis vor Jennifer Degenhart (28) und Marvin Kleinen mit 37 Prozent. Deutlicher fiel es bei "Trennung des Jahres" aus: Aleks Petrovic (35)und Vanessa Nwattu (26) holten sich den Titel mit 68 Prozent der Stimmen, vor den zweitplatzierten Michael Klotz (28) und Edda Pilz (24) mit 17 Prozent.

Aleks räumte ebenfalls in der Kategorie "Redflag des Jahres" ab – mit satten 80 Prozent ein klares Votum der Fans. Vanessa gewann dazu noch den Preis für den "Emotionalsten Moment des Jahres", für den sie 78 Prozent der Stimmen erhielt, weit vor der zweitplatzierten Martina Voss-Tecklenburg (58) mit 13 Prozent. Maurice Dziwak (27) sorgte laut den Fans mit 63 Prozent für den lustigsten Moment des Jahres im Dschungelcamp. Ariel (23) sicherte sich gleich zwei Auszeichnungen: Mit 64 Prozent den Titel "Dramaqueen des Jahres" und mit 32 Prozent den Award "Realitystar des Jahres" bei den Frauen. Dicht dahinter waren Vanessa mit 14 Prozent und auf Platz 3 Paulina Ljubas (29) mit 12 Prozent. Bei den Männern setzte sich Fritz Wagner als "Realitystar des Jahres" mit 17 Prozent durch – sein knappster Rivale war Joshi Josh mit 16 Prozent. Die "Beef des Jahres"-Trophäe ging an Paulina und Gigi Birofio (26) aus Germany Shore, die 53 Prozent der Stimmen auf sich vereinten. Da es jedoch nur eine einzige Trophäe zu vergeben gab, wurde in einem Blitz-Voting entschieden, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf – und Paulina setzte sich dabei mit 51 Prozent durch.

Die Reality Awards wurden in diesem Jahr in Bonn verliehen. Ariel, eine der großen Abräumerinnen des Abends, war in den vergangenen Monaten gleich in mehreren Formaten zu sehen – sowohl in "Prominent Getrennt" als auch in Are You The One – Reality Stars in Love. Auch Aleks war durch seine erneute Teilnahme an Temptation Island VIP ins Rampenlicht gerückt, wo sein Verhalten und die darauf folgende Trennung von Vanessa die Zuschauer offenbar schwer beschäftigt hatten.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel drei, März 2026

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