Diese Reality-Awards wurden 2026 an die Promis vergeben

Bei den Reality Awards 2026 ist es zu einem echten Abend voller Emotionen, Drama und überraschender Momente gekommen. Ariel (23) sicherte sich den Titel "Dramaqueen des Jahres" und konnte sich dabei einen Kommentar nicht verkneifen. "Alle, die Drama nicht lieben, sind peinlich", rief sie ins Publikum. Vanessa Nwattu (26) räumte in der Kategorie "Emotionalster Moment des Jahres" ab – mit einem nachdenklichen Statement. "Der Sieg geht gar nicht an mich allein. Ich hoffe, ich habe vielen damit zeigen können, was wir uns in einer Beziehung nicht gefallen lassen sollten", sagte sie und fügte hinzu: "Ich hoffe, ich habe ein Statement gesetzt, für das Richtige." Ihr Ex Aleks Petrovic (35) verfolgte die Ehrung mit ernstem Blick.

Apropos Aleks: Er kassierte außerdem den Titel "Red Flag des Jahres" und gab die Trophäe kurzerhand an Walentina Doronina (25) weiter. Er gab zu, den Preis verdient zu haben, erklärte aber auch, dass er daran arbeite, sich zu verbessern. Vanessa verdrehte daraufhin die Augen. Gemeinsam holten Vanessa und Aleks dann noch den Award für die "Trennung des Jahres". Vanessa betonte, dass die Trennung vor allem ihr gehöre, da er den Schmerz nicht so habe durchstehen müssen. Sie wirkte gelöst und erklärte, endlich wieder glücklich zu sein und einen "richtigen maskulinen Mann" an ihrer Seite zu haben. Aleks räumte ein, "Schei*e gebaut" zu haben, erinnerte sich aber auch an schöne gemeinsame Momente. In der Kategorie "Lovestory des Jahres" siegten derweil Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (30). Tara zeigte sich bewegt und erklärte unter Tränen, wie hart es für sie gewesen sei, "so viele gemeine Sachen zu lesen". Die Kategorie "Sexytime des Jahres" ging an Sahel und Joshua, die den Preis jedoch mit wenig Begeisterung entgegennahmen: Joshua meinte, er habe ihn nicht verdient, da sie für zwei gearbeitet habe und Sahel bezeichnete den Moment als "Schei*-Moment". Selfiesandra (26) wurde zur beliebtesten Reality-Hostess des Jahres gekürt, konnte den Preis aber nicht persönlich entgegennehmen – ihre Schwestern sprangen für sie ein. Das Sommerhaus der Stars wurde zur beliebtesten Realityshow des Jahres gewählt.

Auch Fritz Wagner, der bei der Veranstaltung eine Halftime-Show mit seinem Song "Thüringer Klöße" bestritt, durfte sich über den Titel "Realitystar des Jahres" in der männlichen Kategorie freuen. Der Award für "Beef des Jahres" geht an Paulina Ljubas (29) und Gigi Birofio (26) – doch nur einer von beiden kann den Preis tatsächlich gewinnen. Am Ende entscheidet Schiedsrichterin Ariel: Paulina, die bei den Awards gar nicht anwesend war, gewinnt die Trophäe.

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn