Seine Ex niedergestochen: Nick Pasqual muss 32 Jahre in Haft

Schauspieler Nick Pasqual ist verurteilt worden. Ein Gericht sprach ihn schuldig im Fall des brutalen Angriffs auf seine frühere Freundin, die Maskenbildnerin Allie Shehorn, und verhängte 32 Jahre Haft bis lebenslänglich nun offiziell. Die Jury hatte ihn bereits am 8. Mai für schuldig befunden – wegen versuchten Mordes, Einbruchs in eine Wohnstätte, Vergewaltigung sowie weiterer Delikte im Zusammenhang mit dem Angriff auf seine Ex-Partnerin im Mai 2024 in ihrem Haus im kalifornischen Sunland. Gegenüber Entertainment Weekly äußerte sich Nick nach der Urteilsverkündung über seine Vertreter: "Ich bin nach wie vor tief bestürzt über alles, was mit diesem Fall zusammenhängt, und wünsche allen Betroffenen Heilung und Frieden." Zudem kündigte er an: "Ich beabsichtige, mich weiterhin auf Nüchternheit, Genesung, Verantwortungsbewusstsein und ein respektvolles Berufungsverfahren zu konzentrieren."

Nick legt gegen das Urteil Berufung ein. Laut Staatsanwaltschaft sei er in den frühen Morgenstunden in Allies Haus eingedrungen und habe dort mehr als 20 Mal auf sie eingestochen – an Hals, Brust, Rücken, Bauch, Armen und Handgelenken. Die Maskenbildnerin überlebte den Angriff nach einer Notoperation und umfangreicher medizinischer Behandlung, trägt laut eigenen Angaben aber dauerhafte körperliche Schäden und emotionale Traumata davon. Beim Prozess trat sie als Zeugin auf und beschrieb, wie Nick in ihr Badezimmer eindrang. "Ich schloss die Tür ab, und er begann, Löcher in diese Tür zu schlagen und brach sie auf. Ich lief ins Badezimmer, weil ich dachte, dort gibt es eine weitere Verriegelung", schilderte sie laut ABC News. Darüber hinaus hat Allie eine Zivilklage gegen Nick eingereicht, in der sie Schadensersatz fordert.

Nach dem Angriff war Nick auf der Flucht in Richtung der US-mexikanischen Grenze, wo er an einem Grenzposten in Texas festgenommen wurde. Freunde von Allie hatten damals eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um ihre Krankenhauskosten zu decken – die Maskenbildnerin benötigte nach der Attacke Atemschläuche und eine Magensonde. Bekannt ist Nick vor allem durch eine Gastrolle in der Kultserie How I Met Your Mother aus dem Jahr 2011 sowie durch kleinere Rollen in Zack Snyders Science-Fiction-Film "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire" und dem Biopic "Jobs" mit Ashton Kutcher (48). Auch Allie hatte an "Rebel Moon" mitgewirkt.

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Imago Nick Pasqual bei der Gala-Vorführung von "The Road", 4. November 2009

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Instagram / allieshehornart Allie Shehorn, Ex-Freundin von Nick Pasqual

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Imago Nick Pasqual bei der Premiere von "The Road" im Grauman’s Chinese Theatre in Hollywood, 4. November 2009

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