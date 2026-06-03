Radtour mit Lewis: Kim Kardashian verliert die Kontrolle

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben offenbar eine gemeinsame Leidenschaft für Fahrradausflüge entdeckt. Das Paar wurde jetzt bei einem Bike-Date gesichtet – und der Ausflug verlief nicht ganz ohne Aufregung. Kim verlor kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrrad und erschrak dabei sichtlich. Den peinlichen Moment hielt Lewis selbst fest und Kim teilte ihn kurzerhand mit ihren Millionen Followern auf Instagram. Damit sorgte sie für reichlich Belustigung im Netz.

Die Radtour der beiden Stars wurde als Teil einer Fotostrecke auf Kim Kardashians Instagram-Kanal mit dem Titel "kürzlich" geteilt. Dabei zeigt sich Kim in unterschiedlichen Posen, auch mehrfach im Bikini, und mit den verschiedensten Familienmitgliedern der Kardashian-Jenner-Familie. Zwischen Kim und Lewis scheint es derweil ernst zu werden. Erst kürzlich durfte Lewis Kims Kinder aus der Ehe mit Kanye West (48) kennenlernen. Ein großer Schritt: Ein Insider sagte gegenüber People, Kim schütze ihre Kinder sehr und lasse nicht einfach jeden in ihre Nähe. Dass Lewis inzwischen Zeit mit ihnen verbringe, zeige, wie sehr sie ihm vertraue.

Lewis hat Kim auch schon in seinen Familienkreis eingeführt. Ende Mai wurden die beiden vor dem Promi-Restaurant Nobu in Los Angeles fotografiert – gemeinsam mit ihren beiden Müttern, Kris Jenner (70) und Carmen Larbalestier, sowie den Kindern Saint, Chicago und Psalm, wie BILD berichtet. Gegenüber der Daily Mail sagte ein Insider: "Lewis und Kim gehören zu den vielbeschäftigsten Menschen im Showbusiness, aber sie sind fest entschlossen, alles zu tun, um sich zu sehen, sobald sie etwas Zeit haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zum Geburtstag ihres Sohns Psalm 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton mit seiner Mutter Carmen Larbalestier vorm Windsor Castle