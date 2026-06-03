Hinweis: Taylor Swift heiratet wohl nicht in Rhode Island

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wirft ihre Schatten voraus – und die Gerüchteküche brodelt. Während die beiden ihr Liebesleben so privat wie möglich halten, spekulieren Fans und Medien fleißig über Datum, Ort und Gästeliste des großen Tages. Neueste Berichte deuten darauf hin, dass die Trauung rund um das Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli stattfinden könnte – und zwar irgendwo im Großraum New York City. Nun hat sich sogar ein US-Senator zu Wort gemeldet, der einen bestimmten Ort offenbar schon mal ausschließen kann.

Sheldon Whitehouse, Senator des Bundesstaates Rhode Island, wurde von TMZ DC auf der Straße angesprochen und gefragt, ob Taylor in seinem Bundesstaat heiraten werde. Seine Antwort: "Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, sie hat Rhode Island einen Korb gegeben." Gleichzeitig ließ er anklingen, dass er sich durchaus eine andere Entscheidung gewünscht hätte: "Ich hoffe es. Ich würde sie gerne in Rhode Island haben." Damit scheint er frühere Berichte zu bestätigen, wonach die Sängerin den Staat als Location abgehakt hat.

Dabei hatten viele Swifties monatelang gehofft, dass Rhode Island den Rahmen für die romantische Traumhochzeit bilden würde. Kein Wunder – schließlich besitzt Taylor dort ein beeindruckendes Anwesen. Das Haus in Watch Hill ist eines von mehreren Immobilien der Sängerin und gilt als einer ihrer liebsten Rückzugsorte. Dort hat sie in der Vergangenheit bereits legendäre Fourth-of-July-Partys gefeiert, zu denen stets ein illustrer Kreis aus Freunden und Bekannten eingeladen war. Nun scheint der Traumort für die Hochzeit woanders an der Ostküste zu liegen.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas