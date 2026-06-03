"Unsere kleine Farm" Staffel zwei: Neue Stars in den Rollen

Das Reboot von "Unsere kleine Farm" bei Netflix bekommt Zuwachs: Für die bereits in Arbeit befindliche zweite Staffel der Serie haben Rachelle Lefevre (47) und Charlotte Sullivan feste Rollen übernommen. Das berichtet Deadline exklusiv. Während die erste Staffel des Reboots erst am 9. Juli ihre Premiere feiert, sind die Planungen für die Fortsetzung offenbar schon weit fortgeschritten. Lefevre schlüpft in die Rolle der Lehrerin Eva Beadle, die von den Schwestern Mary und Laura Ingalls auf Anhieb ins Herz geschlossen wird. Sullivan hingegen spielt Margaret Oleson, die Mutter der berühmt-berüchtigten Nellie Oleson – diese Rolle übernimmt Newcomerin Willa Dunn.

Rachelle Lefevre verkörpert die Figur, die als weltgewandt, mutig, gebildet und großzügig beschrieben wird – eine Lehrerin, die weit gereist ist und offen für die Welt ist. Charlotte Sullivans Charakter Margaret dagegen ist charmant, energiegeladen und unverblümt, liebt ihre Tochter bedingungslos und fürchtet gleichzeitig, deren Zuneigung zu verlieren. Die Hauptbesetzung der Serie umfasst unter anderem Alice Halsey als Laura Ingalls, Luke Bracy als Charles Ingalls sowie Jocko Sims als Dr. George Tann. Das Reboot wird als frische Adaption von Laura Ingalls Wilders Buchreihe beschrieben, die das Leben einer Pionierfamilie im amerikanischen Mittleren Westen beleuchtet.

Rachelle Lefevre ist seit den späten 1990er-Jahren in Film und Fernsehen aktiv. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Twilight-Reihe sowie in der CBS-Serie "Under the Dome" bekannt. Zuletzt war sie in Serien wie "Proven Innocent" und "The Sounds" zu sehen. Auch Charlotte Sullivan blickt auf eine lange Karriere zurück. Die Kanadierin wurde durch Produktionen wie "Rookie Blue", "Chicago Fire" und "Law & Order: Organized Crime" bekannt. Dass die Figur der Eva Beadle schon aus der Originalserie aus den 1970er-Jahren vertraut ist, macht Lefevre damit zur Nachfolgerin von Charlotte Stewart, die die Rolle damals über vier Staffeln verkörperte.

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Getty Images Rachelle Lefevre im Februar 2019

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