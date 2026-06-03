Erbstreit: Keine Mäuse für Karl Lagerfelds Katze Choupette

Mehr als sechs Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld (†85) wartet seine berühmte Katze Choupette noch immer auf ihr Millionen-Erbe. Laut dem US-Magazin Atlantic hat Françoise Caçote, die ehemalige Hausdame des Designers, die sich seit Karls Tod im Februar 2019 um die Birma-Katze kümmert, Alarm geschlagen. "Ich möchte ganz offen sein: Bis heute haben wir absolut nichts erhalten", erklärte die 51-Jährige. Dabei hatte der Modezar angeblich großzügig vorgesorgt – von seinem geschätzten Vermögen von rund 500 Millionen Euro soll er Choupette stolze 150 Millionen Euro vermacht haben. Zusätzlich sollen weitere 1,3 Millionen Euro bereitgelegt worden sein, damit die Katze ihren gewohnten Luxuslebensstil direkt fortführen kann.

Der Grund für die ausbleibenden Zahlungen ist ein juristischer Streit um Karls Testament aus dem Jahr 2016, dessen Auslegung und Gültigkeit angefochten werden. Caçote muss deshalb selbst rechtliche Schritte einleiten: "Angesichts der Komplexität der Situation musste ich teure Anwälte beauftragen, um das Erbe in meinem Namen einzufordern und sicherzustellen, dass Karls Wünsche ordnungsgemäß respektiert werden", sagte sie gegenüber Atlantic. Erschwerend kommt hinzu, dass Tiere nach französischem Recht weder Geld noch Eigentum erben dürfen. Bis zur endgültigen Entscheidung finanziert Caçote Choupettes Alltag kurzerhand selbst: "Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen. Sie bekommt all die Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge, die sie braucht." Und trotz allem zeigt sie sich versöhnlich: "Ich weiß, dass Choupette zu Hause glücklich ist, und das ist das Wichtigste."

Choupette, eine weiße Birma-Katze mit blauen Augen, war einst ein Geschenk von Karls Muse Baptiste Giabiconi (36) an den Designer. Zu Lebzeiten Karls wurde das Tier geradezu königlich verwöhnt: Choupette hatte zwei eigene Cat-Sitterinnen und einen eigenen Hauskoch, speiste gemeinsam mit dem Modezaren am Tisch und reiste im Privatjet. Heute lebt sie in einem Appartement in Paris – weit entfernt von jenem Luxusleben, das Karl ihr einst beschert hatte. Der Erbschaftsstreit betrifft übrigens nicht nur die Katze: Auch andere von Karl bedachte Personen – darunter sein Assistent Sébastien Jondeau sowie sein Patenkind Hudson Kroenig und die Models Brad Kroenig und Baptiste Giabiconi – zittern um ihre Anteile, solange die Gültigkeit des Testaments ungeklärt bleibt.

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Choupette, Hauskatze von Karl Lagerfeld

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Getty Images Baptiste Giabiconi und Karl Lagerfeld im Jahr 2009

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Getty Images Karl Lagerfeld im uni 2005 in New York