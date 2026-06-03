Willa Dunn wird Teil des "Unsere kleine Farm"-Reboots

Die fiese Schulhof-Tyrannin Nellie Oleson kehrt ins "Unsere kleine Farm"-Universum zurück – und bekommt dabei ein neues Gesicht. Willa Dunn, bekannt aus der Hulu-Serie Only Murders in the Building, wird die Rolle in der zweiten Staffel des Netflix-Reboots übernehmen. Das bestätigte das Branchenportal Deadline jetzt exklusiv. Willa ist damit als festes Ensemblemitglied Teil der Neuauflage und steht dabei neben Serienhauptdarstellerin Alice Halsey, die Laura Ingalls spielt.

Die neue Version der Figur soll dabei deutlich vielschichtiger daherkommen als bisher bekannt. Laut der offiziellen Rollenbeschreibung ist Nellie nach außen hin ein verwöhntes Mauerblümchen und Schulhofmobber – schlagfertig, selbstbewusst, aber auch leicht verletzlich. Ihr Hauptziel: Laura Ingalls das Leben so schwer wie möglich zu machen. Hinter der fiesen Fassade steckt jedoch eine verletzliche Seite: Die Serienmacher betonen, dass Nellie sich nach echter Freundschaft sehnt, auch wenn sie nicht weiß, wie sie diesen Wunsch zeigen soll. Willa ist auch abseits von "Only Murders in the Building" kein unbeschriebenes Blatt. Zuletzt war sie in allen acht Episoden der Prime-Video-Serie "The Runarounds" zu sehen – und auch in einem NBC-Dramaplot mit Emily Deschanel (49) hatte sie kürzlich einen Auftritt.

Die Rolle der Nellie Oleson hat in der Originalserie eine lange Geschichte. In der Kultserie aus dem Jahr 1974 verkörperte Alison Arngrim (64) die Figur ab der ersten Staffel und blieb dem Format über sieben Staffeln hinweg treu. Alison wurde durch die Rolle weltberühmt. Das Netflix-Reboot startet am 9. Juli 2026 mit der ersten Staffel – alle Folgen erscheinen dabei auf einmal. Bereits vor dem Start der ersten Staffel hatte Netflix grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben.

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Getty Images Schauspielerin Willa Dunn im August 2024 bei der New-York-Premierenvorführung von der Komödie "Coup!".

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ActionPress / United Archives GmbH Der Cast von "Unsere kleine Farm"

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IMAGO / Everett Collection Karen Grassle, Katherine MacGregor, Alison Arngrim und Melissa Gilbert bei "Unsere kleine Farm"