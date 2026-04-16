Laura Maria Rypa kauft Pietro aus dem Familienanwesen raus

Das Ende der Beziehung zwischen Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) ist nun auch auf dem Immobilienmarkt besiegelt: Laut einem Bericht der Zeitung Bild hat Laura ihren Ex-Verlobten aus dem gemeinsamen Familiendomizil in Köln herausgekauft. Die Influencerin ist damit alleinige Eigentümerin der Villa, in der sie bereits mit den gemeinsamen Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija sowie ihren Hunden lebt. Pietro, der gerade gegen die Kilos kämpft, hingegen wohnt derzeit noch bei seinem Kumpel Oliver Pocher (48) – allerdings soll das nur eine Übergangslösung sein. In einem Aufruf im Netz erklärte der Sänger, er habe sich bereits mehrere Grundstücke angesehen: "Zwei, drei haben mir sehr gut gefallen." Sein Plan sei es, darauf ein Fertighaus zu setzen oder eventuell selbst zu bauen.

Mit dem Hausverkauf dürften sich Fanträume von einem Liebescomeback der beiden nun endgültig zerschlagen haben. Zuletzt hatten Spekulationen die Runde gemacht, ob ein gemeinsamer Familienurlaub auf Mauritius möglicherweise eine Annäherung bedeuten könnte. Doch daraus wird offenbar nichts – künftig wolle man sich ausschließlich auf die gemeinsame Elternrolle konzentrieren. Noch im Oktober 2024 hatte Pietro von dem Haus geschwärmt und erklärt, es bedeute "nicht nur einen Umzug für uns, sondern wir planen darin unsere komplette Zukunft". Beide hatten zu gleichen Teilen in die aufwendige Kernsanierung investiert. Dass Laura die andere Hälfte nun übernehmen konnte, hat sie ihrem Erfolg als Influencerin zu verdanken: Mit knapp einer Million Instagram-Followern verdient sie heute mit Kooperationen, Werbung und eigenen Produkten ihr Geld.

Pietro und Laura hatten über Jahre eine turbulente On-off-Beziehung geführt, aus der die zwei gemeinsamen Söhne hervorgingen. Seit der Trennung im Sommer 2025 lebt der Sänger, der von 2011 bis 2016 mit Sarah Engels (33) liiert war, bei seinem engen Freund Oliver, der für ihn eine feste Stütze zu sein scheint. Pietro, der 2011 durch seinen Sieg in der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt wurde, betonte in einem RTL-Interview über ihre Freundschaft: "Unsere Freundschaft ist ehrlich. Ich glaube, in diesem Business wird viel gefakt. [...] Wir supporten uns in jeder Lage im Leben."

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala zugunsten der Aidshilfe Köln im Musical Dome