Fans feiern Ilka Bessins neues Aussehen und ihren Lebensstil

Nach einer Auszeit meldet sich Ilka Bessin (54) bei ihren Fans zurück – und lässt ihre Fans rätseln. Auf Instagram teilte die Comedian ein Foto von sich im Trainingsanzug und hat dabei einen Müllsack in der Hand. "Ihr habt lange nichts von mir gehört, aber ihr wisst, wie es ist: Man muss sich mal zurückziehen", schrieb sie dazu und spielte auf den jährlichen Frühjahrsputz an: "Nicht nur in den Schränken, sondern auch im Körper und in der Seele." Außerdem rief sie ihre Fans dazu auf: "Trennt euch von dem, was euch negative Energie bringt."

In den Kommentaren unter dem Posting überschlagen sich die begeisterten Reaktionen. Besonders ihren Spruch "alles unter zwei Eiskugeln ist Salat" feiern viele als perfektes Motto für die warmen Monate. Doch auch ihr Äußeres sorgt für Aufmerksamkeit: "Voll abgenommen. Wow, sportlich durchtrainiert", kommentierte ein Fan. Ein anderer schloss sich an: "Hab' ich auch gleich gedacht. Supercool, Ilka." Und auch: "Du siehst Hammer aus, liebe Ilka." Ein User fragte sogar: "Wer ist denn diese 'Dünne' da auf dem Bild?" Ilka ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und antwortete in gewohnt schlagfertiger Manier: "Es ist von unten fotografiert."

Dass sich bei Ilka in letzter Zeit einiges verändert hat, ist kein Geheimnis. Die 54-Jährige nahm sich zuletzt einen Personaltrainer und teilte regelmäßig Videos von ihren Trainingseinheiten auf Social Media. Auch optisch überraschte sie ihre Fans zuletzt: Bei einem Auftritt im WDR-Talk "Kölner Treff" präsentierte sie sich mit einem neuen Kurzhaarschnitt mit Pony und längerer Nackenpartie – ein Look, den sie erstmals Ende August auf Instagram zeigte und mit den Worten "Immer mal was Neues. Ich liebe es" kommentierte. Bekannt wurde die Berlinerin einst durch ihre Kunstfigur Cindy aus Marzahn, die sie im Jahr 2000 erschuf und mit der sie seit über 25 Jahren das deutsche Unterhaltungsgeschäft prägt.

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Instagram / ilkabessin Ilka Bessin, April 2026

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Getty Images Ilka Bessin, TV-Bekanntheit

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Imago Ilka Bessin bei „Kölner Treff“ (Folge 752) im WDR-Studio BS3 in Köln am 24.10.2025