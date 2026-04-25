Erste Fashionshow: Promis unterstützen Victoria Swarovski

Victoria Swarovski (32) ist unter die Designer gegangen: Mit AboutYou designte sie ihre erste Kollektion. Und damit nicht genug: Bei der dazugehörigen Fashionshow durfte die Moderatorin auch über den Laufsteg laufen. Das war offenbar ein großer Erfolg, denn bei Instagram loben prominente Freunde sie in höchsten Tönen. Unter anderem repostet Betty Taube (31) Vickys Video zur Show in ihrer Instagram-Story und setzte ein Herz dahinter. Rebecca Mir (34) schwärmte in einem Clip: "Mir hat die Show sehr gut gefallen. Vicky, hast du toll gemacht!" Dem schließt sich auch Bruce Darnell (68) an: "War ganz, ganz toll, das muss ich sagen. [...] Eine der besten Kollektionen heute Abend." Zur Unterstützung saßen zudem Stars wie Lena Gercke (38), Caro Daur (31) und Jorge González (58) im Publikum.

Dass sie ihre eigene Kollektion selbst auf dem Catwalk launchte, scheint für Victoria immer noch etwas surreal zu sein. "Ich bin immer noch überwältigt, sprachlos und mehr als dankbar für all die Unterstützung und Liebe, die ich gestern bei der allerersten Modenschau meines Labels mit AboutYou erhalten habe", freut sie sich einen Tag nach der Show im Netz. Die Zeit der Entwicklung war offenbar wild: "Das vergangene Jahr war eine Achterbahn voller Wachstum, Herausforderungen und so viel Leidenschaft. Vielen Dank an alle, die Teil dieser Reise waren. Ohne euch hätte ich das wirklich nicht geschafft."

Die Fashionshow ist ein Beweis, wie hart Victoria für ihren Erfolg arbeitet. Das scheint für viele noch schwer zu glauben zu sein, denn immerhin ist sie Teil der Familie hinter dem weltweit erfolgreichen Kristall-Label Swarovski. Zu Gast in der Sendung "Willkommen Österreich" erklärte die 32-Jährige, dass ihre Familie zwar Geld habe, sie ihnen aber nicht auf der Tasche liege. "Ich verdiene natürlich mein eigenes Geld", betonte Victoria. Allerdings räumt sie ein: "Klar würden die mich wahrscheinlich auffangen, wenn ich kompletten Blödsinn bauen würde." Es sei ihr aber eine persönliche Motivation, sich zu fragen: "Wie weit komme ich selber?"

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Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

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Getty Images Victoria Swarovski, 2024

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Imago Victoria Swarovski bei den Spa Awards 2026 im Kurhaus Baden-Baden, 21.03.2026