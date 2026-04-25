"The Girls": Khloé Kardashian kündigt neue Realityshow an

Khloé Kardashian (41) bringt ihren engsten Freundinnen-Kreis auf die Bildschirme! Die Reality-Ikone gab jetzt bei einer Hulu-Veranstaltung bekannt, dass sie als Executive Producer und Darstellerin an einer neuen Reality-Serie namens "The Girls" beteiligt ist. An ihrer Seite stehen dabei ihre besten Freundinnen Malika Haqq (43) und deren Zwillingsschwester Khadijah Haqq McCray sowie Olivia Pierson, Natalie Halcro, Yris Palmer und Nicole Williams English, wie die Gala berichtet. "Ich freue mich sehr, euch meine Wahlfamilie vorzustellen", kündigte Khloé an. "Das sind Mütter, das sind Unternehmerinnen, das sind meine Mädels. Und bald werden sie auch eure Mädels sein."

Laut Gala wurde bei der Veranstaltung auch ein erster Trailer zur Serie gezeigt, der einen Vorgeschmack auf das gibt, was Fans bei "The Girls" erwartet: "Die Mädels, um die es hier geht? Das sind meine besten Freundinnen. Die sind wild und völlig durchgeknallt", sagte Khloé. "So ähnlich wie ich." Auch Malika meldete sich zu Wort und erklärte: "Wir haben alles zusammen erlebt: Kinder, Spiele, Tränen, Geburtstage – und wir sind eine richtige Show, seit wir uns kennen." Daraufhin fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu: "Khloé hat einfach begriffen, dass das etwas ist, was alle anderen auch sehen müssen."

Khloé, die durch Keeping Up with the Kardashians weltweit bekannt wurde, stand über Jahre hinweg immer wieder mit turbulenten Beziehungen im Fokus der Öffentlichkeit. Nach ihren kritischen Worten zu ihrer Beteiligung an der Doku über ihren Ex-Mann Lamar Odom (46) wirkt ihre neue Show wie ein persönlicher Neustart. Statt Liebesdrama rücken diesmal Freundschaft, Zusammenhalt und echte Alltagsmomente in den Mittelpunkt. Umso gespannter dürften nun auch die Fans auf "The Girls" sein. Ein konkreter Starttermin für die Serie auf Hulu steht zwar noch aus, sie soll jedoch noch in diesem Jahr erscheinen.

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Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

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Instagram / khloekardashian Malika Haqq und Khloé Kardashian

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Februar 2026