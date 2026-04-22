Zwei Fertighäuser: Pietro Lombardi enthüllt XXL-Baupläne

Pietro Lombardi (33) hat konkrete Pläne für sein neues Zuhause vorgestellt. Der Sänger teilte auf Instagram eine Grundstücksbesichtigung mit seinen Followern – zu sehen war zunächst vor allem grüne Wiese. Doch Pietro hat Großes vor: Auf den rund 2.600 Quadratmetern möchte er gleich zwei Fertighäuser errichten lassen, jedes davon soll zwischen 250 und 350 Quadratmeter groß werden. Eines der beiden Häuser ist für ihn selbst gedacht. Das zweite Objekt möchte er zu einem späteren Zeitpunkt entweder vermieten oder verkaufen – wie genau, das lässt er noch offen: "Muss ich mir noch überlegen", sagt er.

Neben den zwei Häusern hat der 33-Jährige noch einen weiteren Wunsch für sein neues Grundstück. Auf seinen Aufnahmen ist ein überdachtes Becken zu sehen. "Das wird noch ein Schwimmbad", kommentiert er den Blick in den derzeit noch dreckigen Pool. "Ich feier sowas ja übertrieben", betont er. Den nächsten Schritt hat er ebenfalls bereits geplant: "Morgen geht's zum Amt für die Genehmigungen", heißt es in seiner Story. Außerdem wandte er sich direkt an Fertighaus-Firmen und rief diese dazu auf, sich privat bei ihm zu melden.

Der Sänger war nach seiner Trennung von Laura Maria Rypa (30) aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen. Laura hat Pietro inzwischen aus dem Familienanwesen herausgekauft und ist alleinige Eigentümerin der Villa, in der sie mit den gemeinsamen Söhnen Leano Romeo und Amelio Elija lebt. Pietro hingegen hatte seither keinen festen Wohnsitz und lebte unter anderem vorübergehend bei seinem Freund Oliver Pocher (48). Gegenüber seinen Fans erklärte er damals: "Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte." Mit der Grundstücksbesichtigung und seinen konkreten Bauplänen scheint dieser Moment nun gekommen zu sein.

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IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher

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Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich