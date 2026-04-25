Bill Kaulitz beschwert sich nach WWM-Anruf über RTL

Bill Kaulitz (36) stand bei der Ausstrahlung von Wer wird Millionär? am 20. April als Telefonjoker für Kandidatin Sylvia Schindler bereit – doch die entschied sich bei ihrer 4.000-Euro-Frage letztendlich für den Historiker Eckhard Freise. Nachdem sie das Quiz beendet hatte, rief Moderator Günther Jauch (69) den Tokio Hotel-Sänger trotzdem noch an, um ein bisschen zu plaudern. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" schwärmte Familienmensch Bill anschließend von dem Gespräch – doch als er sich die Sendung im Fernsehen anschaute, kam die Ernüchterung: "Ich hab mit Günther geplauscht, ganz toll. [...] Wir haben uns so prächtig unterhalten, aber die haben alles rausgeschnitten", beklagte er sich bei seinem Bruder Tom (36).

RTL reagierte auf die Kritik mit einer Erklärung. Gegenüber der Abendzeitung teilte ein Sendersprecher mit: "Bill Kaulitz wurde zu einem Zeitpunkt angerufen, als die Kandidatin bereits aus dem Spiel ausgestiegen ist. Das Telefonat hatte somit keinen Einfluss auf das Spielgeschehen und wurde aufgrund der begrenzten Sendezeit gekürzt." Zusätzlich meldete sich auch Tom zu Wort – allerdings mit Kritik an Günther selbst. Der Moderator sei "ziemlich abgekocht in der Sendung", fand er. "Mir tut das immer leid, wenn die Leute da rausgehen. Und er lässt sie ja dann manchmal auch so auflaufen", resümierte Tom im Podcast. "Da ist sich das Gegenüber ziemlich sicher und loggt die Antwort ein, und Günther sagt dann halt auch nichts und lässt alles auf 500 Euro runterkrachen."

Dass Bill überhaupt als Telefonjoker bei der Quizshow auftaucht, hatte bereits für Aufsehen gesorgt. Als Sylvia Schindler seinen Namen erwähnte, staunte Günther Jauch sichtlich und fragte: "Was ist denn heute hier los?" Bill hätte der Kandidatin bei ihrer 4.000-Euro-Frage übrigens helfen können – er gab an, die richtige Antwort gewusst zu haben. Mit dem kurzen Plausch mit Jauch zeigte sich der Sänger, der mit seinem turbulenten Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen sorgt, trotz des Schnitts grundsätzlich zufrieden.

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IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024