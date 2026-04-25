Nach Pietros Podcast-Vorwürfen: Laura Maria Rypa wehrt sich

Laura Maria Rypa (30) hat sich in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet und dabei deutliche Kritik an ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33) geübt. Auslöser ist der Podcast "Patchwork Boys", in dem Pietro gemeinsam mit Oliver Pocher (48) über den Hauskauf gesprochen haben soll – auf eine Art und Weise, die bei vielen Zuhörern den Eindruck hinterlassen haben dürfte, Laura habe das gemeinsame Haus quasi geschenkt bekommen. Dagegen wehrt sich die Influencerin nun öffentlich und betont unmissverständlich: "Nachdem ich in einem Q&A einmal offen gesagt habe, dass ich das Haus abgekauft habe, habe ich direkt eine Nachricht bekommen, dass ich über solche Themen bitte nicht öffentlich sprechen soll."

Laura kritisiert vor allem die Doppelmoral hinter dieser Aufforderung: Während sie schweigen sollte, wurde das Thema im Podcast trotzdem aufgegriffen – nur aus einer anderen Perspektive. "Mir wird gesagt, ich soll meinen Mund halten, aber selbst wird dann öffentlich darüber geredet und unterschwellig gestichelt", so die Influencerin. Sie stellt außerdem klar, dass sie ihre Karriere eigenständig aufgebaut habe. Zwar habe Pietro ihr früher Türen geöffnet – dafür bedanke sie sich auch ausdrücklich –, doch ihren Weg habe sie danach alleine gemacht. "Du drehst keine Videos für mich. Du organisierst keine Werbepartner. Du machst nicht meine Arbeit", schreibt sie. Und auch bei ihren rund 900.000 Followern sei die Mehrheit bewusst wegen ihr da: Rund 700.000 davon seien nicht einfach "mitgefolgt", sondern hätten sich aktiv für ihren Content entschieden. Besonders sauer stößt ihr zudem auf, dass im Podcast immer wieder über Ex-Partnerinnen gesprochen werde – gerade wenn gemeinsame Kinder im Spiel seien.

Hintergrund des Ganzen ist die Trennung von Pietro und Laura, nach der Laura das ehemals gemeinsame Haus übernahm und dort mit den beiden gemeinsamen Söhnen lebt. Pietro hingegen wohnt seitdem vorübergehend bei Oliver in Köln. Genau in ihrem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" hatten die beiden Männer zuletzt über den Hauskauf und die Trennung gesprochen – wobei Oliver mit Seitenhieben und einer Prognose zu einem möglichen Liebescomeback für Gesprächsstoff gesorgt hatte.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

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Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher