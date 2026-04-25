Ex-Disney-Star Matt Prokop wegen Kinderpornografie angeklagt

Gegen den ehemaligen Disney-Schauspieler Matt Prokop (35) laufen in Texas nun gleich zwei Anklagen auf einmal. Bereits am 19. März wurde der 35-Jährige in Victoria, Texas, formal angeklagt: wegen des Besitzes von Kinderpornografie – ein Verbrechen erster Kategorie – sowie wegen Verstoßes gegen eine Schutzanordnung, was als Verbrechen dritter Kategorie eingestuft wird. Matt plädierte am 24. März auf nicht schuldig, wie Gerichtsdokumente belegen, die dem Magazin Us Weekly vorliegen.

Laut den Unterlagen soll Matt im Dezember 2025 mehr als 50 Bild- und Videodateien besessen haben, auf denen Minderjährige unter 18 Jahren bei sexuellen Handlungen zu sehen waren. Parallel dazu wird ihm vorgeworfen, eine Schutzanordnung zugunsten einer Frau namens Lucy gleich mehrfach verletzt zu haben. Am 21. Dezember 2025 soll er ihr persönlich gedroht haben, sie umzubringen. Drei Tage später nahm er ihr gegenüber angeblich wieder Kontakt auf und schickte ihr sexuell explizite Bilder sowie Fotos des Hotels, in dem sie sich aufhielt – und rief sie wiederholt an, obwohl sie ihn aufgefordert hatte, dies zu unterlassen. Ein Anwalt von Matt Prokop hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Schon Anfang Januar war Matt wegen des Verdachts auf den Besitz von Kinderpornografie festgenommen worden. Damals berichtete TMZ unter Berufung auf örtliche Behörden, dass er in Victoria County in Haft sitzt und ohne Kaution im Bezirksgefängnis bleibt. In den Berichten wurde außerdem auf Ärger aus einem früheren Fall verwiesen: Im Mai 2024 war Matt in Victoria nach einem mutmaßlichen Angriff auf seine damalige Freundin festgenommen worden. Daraus folgten Anklagen wegen schwerer Körperverletzung im familiären Umfeld und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Auch seine Ex-Partnerin Sarah Hyland (35) hatte schon 2014 eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, nachdem sie ihm laut dem Magazin körperliche und verbale Gewalt vorgeworfen hatte.

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Imago Matt Prokop bei der Skip1.org-Gala in Los Angeles, April 2013

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Getty Images Bei Puma presents Riddim + Run: Matt Prokop in Siren Studios, Hollywood, 12. Oktober 2011

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Getty Images Matt Prokop und Sarah Hyland bei der After-Party zur Vorführung von "Struck By Lightning" in Los Angeles, 2013