Öffentlicher Streit mit Pietro: Laura Maria Rypa legt nach

Der öffentliche Schlagabtausch zwischen Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) geht weiter. Die Influencerin meldete sich nun erneut mit einem ausführlichen Statement auf Instagram zu Wort – und das mit deutlichen Worten. Auslöser des Streits ist ein gemeinsamer Podcast-Auftritt von Pietro mit Oliver Pocher (48), in dem es um Laura, ihr Geld und das gemeinsame Haus ging. In Lauras Augen hat Pietro dabei den Eindruck erweckt, er habe ihr das Haus nahezu geschenkt – ein Vorwurf, den sie entschieden zurückweist: Das Haus habe sie sich selbst finanziert und ihm abgekauft.

In ihrem neuen Post richtet sie sich direkt an ihren Ex-Partner, der sich zuvor ebenfalls per Instagram-Story geäußert hatte, und lässt dabei kein gutes Haar an seinem Verhalten: "Du hast mich privat darum gebeten, das Hausthema nicht weiter öffentlich zu machen, wir haben das geklärt, ich habe mich daran gehalten und es respektiert und bin seitdem bewusst nicht mehr darauf eingegangen, und dann teaserst du genau dieses Thema selbst in eurem Podcast an", schreibt sie. Außerdem wirft sie Pietro vor, bewusst andere für Seitenhiebe auf ihre Person einzusetzen, während er selbst im Hintergrund bleibt und sich so ein positives Bild in der Öffentlichkeit bewahrt: "Das ist kein Zufall, das ist ein Muster, du gehst immer wieder über andere Personen, die Dinge aussprechen, die du selbst so sagen willst, damit du in der Öffentlichkeit der Gute bleibst, während andere das Negative übernehmen." Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie private Details weiterhin für sich behalten möchte, sich aber kein falsches Bild von sich selbst gefallen lassen werde.

Pietro und Laura waren rund sechs Jahre lang ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Seit ihrer Trennung hatten beide immer wieder betont, einen respektvollen Umgang miteinander pflegen zu wollen. Auch Laura bekräftigt diesen Anspruch in ihrem Post noch einmal ausdrücklich: "Ich habe dich nie schlecht gemacht, weder privat noch öffentlich, ich habe dich nie bloßgestellt, ich habe dich nie lächerlich gemacht, sondern wir beide haben uns bewusst entschieden, einen respektvollen Umgang zu haben, auch nach der Trennung, und das war mir immer wichtig, weil wir beide Eltern sind und weil ich dich als Mensch respektiere." Zuletzt schreibt Laura, dass sie niemals eine öffentliche Auseinandersetzung wollte, sie ihren Standpunkt nun klar gemacht hat und es dabei bleibt.

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, Oktober 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius