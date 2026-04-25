Quelle verrät: Zwischen Orlando Bloom und Luisa ist es ernst

Es scheint ernst zu werden zwischen Orlando Bloom (49) und Luisa Laemmel: Der Schauspieler und das Schweizer Model verbringen offenbar immer mehr Zeit miteinander, und eine mit der Situation vertraute Quelle bestätigt gegenüber dem Magazin OK!, dass die Beziehung der beiden deutlich tiefer geht als zunächst angenommen. Demnach hat Orlando die 28-Jährige, mit der er erstmals im Februar beim Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien, gesehen wurde, inzwischen sogar in Luisas engen Freundeskreis eingeführt. Der 49-Jährige soll eigens für einen Kurzurlaub in die Schweiz gereist sein, wo die beiden gemeinsam Zeit im Luxusresort Bürgenstock am Vierwaldstättersee verbrachten.

Die Quelle lässt keine Zweifel daran, wohin die Reise gehen könnte: "Was die Menschen in ihrem Umfeld überrascht, ist, wie schnell sich das Ganze von den ersten Treffen zu etwas entwickelt hat, das viel etablierter wirkt – besonders, da er schon in Luisas engen Freundeskreis aufgenommen wurde, was auf ein tieferes Engagement von Orlandos Seite hinweist", so die Insider-Quelle. Und weiter: "Das fühlt sich nicht wie etwas Kurzlebiges an – Orlando und Luisa nehmen sich bewusst privat Zeit füreinander, fernab der Öffentlichkeit, und diejenigen, die sie kennen, glauben, dass es das Potenzial hat, sich zu etwas Langfristigem zu entwickeln." Orlandos neue Romanze kommt rund neun Monate nach seiner Trennung von Sängerin Katy Perry (41), mit der er im Juli 2025 nach neun gemeinsamen Jahren auseinanderging. In einem gemeinsamen Statement hieß es damals, die beiden hätten ihre Beziehung "in den vergangenen Monaten auf Co-Parenting umgestellt". Ihre gemeinsame Tochter Daisy Dove ist heute fünf Jahre alt.

Luisa, die in Zürich aufgewachsen ist, startete ihre Modelkarriere bereits im Alter von 16 Jahren, nachdem sie am Elite Model Look Wettbewerb teilgenommen hatte. Neben ihrer Arbeit für Marken wie Maybelline, Calvin Klein (83) und Vera Wang (76) studierte sie Psychologie in England und schloss mit einem Bachelor of Science mit Auszeichnung ab. Die Verbindung des Paares zu Zürich war schon länger ein Gesprächsthema: Orlando hatte in der Vergangenheit auf Instagram Fotos aus der Schweizer Stadt geteilt, auf denen er seinen Hund Biggie Smalls am Bürkliplatz spazieren führte und Luxusresorts in den Schweizer Bergen besuchte – und ein Detail auf einem der Bilder hatte Fans bereits damals rätseln lassen.

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Collage: Imago, Instagram / luisalaemmel Collage: Orlando Bloom und Luisa Laemmel

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / luisalaemmel Luisa Laemmel, Model