Pietro Lombardi ist genervt von Lauras neuem Statement

Pietro Lombardi (33) und seine Ex Laura Maria Rypa (30) liefern sich seit einigen Tagen einen öffentlichen Schlagabtausch im Netz – und der Sänger hat nun offenbar die Nase voll davon. In einer Instagram-Story wendet er sich direkt an Laura und zeigt sich sichtlich genervt von ihrem neuesten Statement. Er habe bereits einen Post gemacht, sie habe einen Post gemacht – für ihn sei das Thema damit abgehakt. Doch seine Ex wolle unbedingt das letzte Wort behalten, so Pietro: "Warum wusste ich, dass noch ein Post kommt? Ich habe einen gemacht. Du hast einen gemacht. Thema ist doch zu. Jetzt. Nein, du musst das letzte Wort haben. Das ist für dich so wichtig im Kopf, das letzte Wort zu haben."

Neben diesem Vorwurf kritisiert Pietro in seiner Story auch, dass Laura einen Seitenhieb gegen seinen Kumpel Olli abgefeuert habe. Er erklärt, dass Laura dessen Witze in Dubai noch ausgesprochen lustig fand: "Wir waren in Dubai zusammen. Und du hast dich blendend mit Olli hinter der Kamera verstanden und hast gesagt, wie korrekt er sogar ist zu dir – und hast genau über die Witze, die er jetzt im Podcast gemacht hat, hast du gelacht und fandest es so lustig. Und jetzt auf einmal ist er der Böse." Außerdem stellt der Sänger klar, dass er die Beziehung zu Laura damals aus Liebe öffentlich gemacht habe – und nicht etwa, um ihre Karriere als Influencerin voranzutreiben: "Ich bin mit dir wegen Liebe zusammengekommen. Nicht, dass du eine Influencerin wirst." Am Ende seiner Story ruft er schließlich zum Frieden auf: "Ich will keinen Streit. Lass uns Frieden haben. Und ja, Thema ist zu." Mittlerweile hat Pietro seine Storys dazu gelöscht und geschrieben, dass die Emotionen mit ihm durchgegangen sind. Auch Laura hat in ihrer Story klargemacht, dass sie keinen öffentlichen Streit will.

Pietro und Laura waren mehrere Jahre ein Paar und haben gemeinsam zwei Kinder. Die Beziehung der beiden verlief turbulent – zwischenzeitlich trennten und versöhnten sie sich mehrfach, bevor es zuletzt zu einem endgültigen Bruch kam. Trotz jetzigem Streit waren die beiden aber vor Kurzem noch gemeinsam in Urlaub, der im Trennungschaos erneut für Fragen bei ihren Followern sorgte. Pietro betonte: "Man fliegt bestimmt nicht als Kumpel mit den Kindern weg! Lass uns hier keinen Rosenkrieg anfangen, vor allem nicht, wenn wir vor zwei Wochen noch gesagt haben, dass wir uns lieben."

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IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa auf Mauritius